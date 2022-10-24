ПАПАРАЦЦИ ⟩ Не на шутку разошелся: Юри Ратаса застукали в гардеробе

В «Танцах со звездами» политик Юри Ратас и его партнерша по танцам Кристина Тармет удивляют судей и зрителей уже два воскресенья подряд. После двух выступлений они лидируют на табло.

Фотограф Elu24 застал танцующую пару за мгновение до их выхода на сцену в раздевалке, где они оттачивали последние танцевальные движения.

Фото: Madis Veltman

Фото: Madis Veltman

За день до того, как снова выйти на танцпол, Ратас поделился на Facebook клипом из репетиционного зала. «В репетиционном зале мы будем делать то, о чем пели Генка и Пол Оя: "Слушай главного тренера, не толкай свою линию!"», – пошутил Ратас, признав, что предстоит много репетиций. «В это воскресенье мы с Кристиной Тармет окажемся на волнах "Танцев со звездами" с ча-ча-ча!» – шутит Ратина Ратта, которая будет петь "Let's get back on track". Это кубинский танец, который требует хорошей работы коленей и сильного ритма ног», – сказал политик.

В прошлое воскресенье, когда танцевали самбу, Ратас сказал в интервью Elu24, что танцевальных тренировок было больше, чем дней.