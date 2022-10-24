В «Танцах со звездами» Юри Ратас занимает первое место с партнершей по танцам Кристиной Тармет, пишет Elu24.
ПАПАРАЦЦИ ⟩ Не на шутку разошелся: Юри Ратаса застукали в гардеробе
В «Танцах со звездами» политик Юри Ратас и его партнерша по танцам Кристина Тармет удивляют судей и зрителей уже два воскресенья подряд. После двух выступлений они лидируют на табло.
Фотограф Elu24 застал танцующую пару за мгновение до их выхода на сцену в раздевалке, где они оттачивали последние танцевальные движения.
За день до того, как снова выйти на танцпол, Ратас поделился на Facebook клипом из репетиционного зала. «В репетиционном зале мы будем делать то, о чем пели Генка и Пол Оя: "Слушай главного тренера, не толкай свою линию!"», – пошутил Ратас, признав, что предстоит много репетиций. «В это воскресенье мы с Кристиной Тармет окажемся на волнах "Танцев со звездами" с ча-ча-ча!» – шутит Ратина Ратта, которая будет петь "Let's get back on track". Это кубинский танец, который требует хорошей работы коленей и сильного ритма ног», – сказал политик.
В прошлое воскресенье, когда танцевали самбу, Ратас сказал в интервью Elu24, что танцевальных тренировок было больше, чем дней.
«Мое колено так разболелось от переутомления, что мне пришлось принять две таблетки обезболивающего, чтобы станцевать этот медленный вальс», – сказал он о травме колена, которая возникла еще до первой программы. «На данный момент нога не чувствовала боли», – признался Ратас.