Опасно для здоровья? Как определить, есть ли пальмовое масло в продукте

Во всем мире растет потребление пальмового масла. Тем не менее, это очень спорная еда.

С одной стороны, масло обеспечивает несколько преимуществ для здоровья. С другой стороны, оно может представлять опасность для здоровья сердца. Есть также экологические проблемы, связанные с неуклонным увеличением его производства.

В этой статье подробно рассматривается пальмовое масло и его влияние на здоровье.

Что такое пальмовое масло?

Пальмовое масло получают из мясистых плодов масличных пальм. Нерафинированное пальмовое масло иногда называют красным пальмовым маслом из-за его красновато-оранжевого цвета.

Основным источником пальмового масла является дерево Elaeis guineensis, произрастающее в прибрежных странах Западной и Юго-Западной Африки, включая Анголу, Габон, Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию и другие. Он имеет долгую историю использования в этих регионах.

Пальмовое масло в настоящее время является одним из самых дешевых и самых популярных масел в мире, на его долю приходится треть мирового производства растительных масел.

Однако важно отметить, что пальмовое масло не следует путать с косточковым пальмовым маслом. В то время как оба происходят из одного и того же растения, пальмоядровое масло извлекается из семян плода. Оно обеспечивает различные преимущества для здоровья.

Как используется пальмовое масло?

Пальмовое масло используется для приготовления пищи, а также добавляется во многие готовые к употреблению продукты в продуктовом магазине.