Имена и адреса проживания вовлеченных сторон также публикуются в социальных сетях.
По следам жестокого избиения девочки в Пярну. Родители: молодежные банды совершенно не боятся полиции!
По Эстонии распространяются шокирующие и жестокие видеокадры из Пярну: несколько девочек-подростков издеваются над еще одной и применяют к ней физическую силу. На видео жертву толкают, она падает на землю и ее бьют ногами. Сообщается, что этот инцидент произошел в прошлый понедельник, 17 октября.
Другой известный инцидент произошел в субботу, 22 октября, когда 12-летняя девочка подверглась нападению в собственном доме. Утверждается, что ее остригли, снимая процесс на камеру.
Видеоролики были также размещены в открытой группе Facebook Märgatud Pärnus, откуда из-за содержащейся в них жестокости были удалены в понедельник утром. Однако эти кадры словно лесной пожар продолжают распространяться в Facebook и TikTok. Имена и домашние адреса участников этой страшной картины также распространяются в социальных сетях.
«Рада, что вы обнародовали имена, возможно, их покроют позором и они получат наказание, которого заслуживают», – прокомментировала в социальных сетях одна из пользовательниц.
В комментариях к шокирующим кадрам также утверждается, что нападавшие занимались подобным и ранее, и их имена уже известны полиции. «Но они никуда не делись», – утверждает одна из комментирующих.
В редакцию Elu24 поступили десятки сообщений об этом инциденте, многие также связались с главным редактором и ведущей передачи расследований Kuuuurija Катрин Луст. Катрин, в свою очередь, тоже пытается найти свидетелей происшествия в своих социальных сетях, где у нее очень много подписчиков.
«Неоднократно звонили в полицию, которая разводит руками. Дети слоняются по городу, но службы защиты детей ничего не делают», – сказала женщина, связавшаяся с Elu24 анонимно.
«Эти агрессивные молодые люди действуют в городе уже много лет, некоторые говорят, что уже пять или шесть лет. Где глаза чиновников? Почему ничего не было сделано? Постоянные звонки в полицию, а полиция говорит, что они несовершеннолетние, что ничего нельзя сделать», – рассказала Луст одна из женщин, попросившая об анонимности.
Женщина рассказала Луст, что агрессивные подростки также наезжают на взрослых и обещают применить силу их в адрес. «Неоднократно вызывали полицию, и они разводят руками. Дети слоняются по городу, но сотрудники службы защиты детей ничего не делают», – сказала женщина, которая связалась с порталом.
«Всем известно, что Пярну небезопасен из-за молодежных банд», – сказала она.
Другой анонимный источник сказал порталу Elu24 то же самое: «Подобная молодежь – постоянная проблема на нашем автовокзале и в других местах скопления людей. Такие инциденты происходят повсеместно. В нашей замечательной стране 14-летний подросток дееспособен, 12-летним подросткам, совершающим подобные преступления, все сходит с рук».
Еще один анонимный источник рассказал Elu24: «Я слышал, как эти девочки в автобусе громко говорили, что главное, чтобы эти видео не попали в школу. Они гордились тем, что сделали. Они обещали купить кольца, чтобы было веселее. Они также упоминали, что поджигали в туалете либо одежду той же жертвы, либо кого-то другого. Они говорили, что устроят большой переполох из-за одежды жертв. И громким голосом они спрашивали друг друга, не стоит ли завести уголовное дело?»
Руководитель участковых полицейских Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис подтвердил Elu24, что полиция расследует два отдельных случая избиения несовершеннолетних в Пярнумаа за последнюю неделю.
«17 октября мы получили сообщение о том, что три несовершеннолетние девочки, двум из которых по 14 лет, а одной 15 лет, перемещаясь вдоль реки Пярну, избивали 12-летнюю девочку в Ванапарке в Пярну и причинили ей телесные повреждения», – сказал Кивис.
«Вчера, 23 октября, мы получили сообщение о том, что 15-летняя девушка и 14-летняя девушка избили 12-летнюю девочку в квартире в волости Тори Пярнуского уезда, причинив девочке телесные повреждения. К счастью, ни одна из травм не была серьезной. Известно, что нападавшие и жертвы были знакомы друг с другом в обоих случаях, но, согласно имеющейся у нас информации, эти два инцидента не связаны между собой», – сказали в полиции.
По обоим инцидентам ведется уголовное расследование. «Мы работаем вместе родителями, органами защиты детей, молодежными работниками и другими специалистами, чтобы гарантировать, что такие жестокие инциденты не повторятся, и чтобы и молодые люди, подвергшиеся насилию, получили необходимую помощь», – сказали в полиции.
Внимание! Не распространяйте видео
По словам веб-констебля Элерин Тетсманн, полиция просит не делится видеокадрами избиения в социальных сетях.
«Я чувствую то же, что и вы – то, как они относятся друг к другу в видео, очень ужасно, несправедливо, страшно и затрагивает всех нас. Чтобы мы не причиняли больше вреда жертвам, пожалуйста, не делитесь больше этими видео», – отметила Тетсманн.