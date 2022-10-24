По следам жестокого избиения девочки в Пярну. Родители: молодежные банды совершенно не боятся полиции!

«Неоднократно звонили в полицию, которая разводит руками. Дети слоняются по городу, но службы защиты детей ничего не делают», – сказала женщина, связавшаяся с Elu24 анонимно.

«Эти агрессивные молодые люди действуют в городе уже много лет, некоторые говорят, что уже пять или шесть лет. Где глаза чиновников? Почему ничего не было сделано? Постоянные звонки в полицию, а полиция говорит, что они несовершеннолетние, что ничего нельзя сделать», – рассказала Луст одна из женщин, попросившая об анонимности.

Женщина рассказала Луст, что агрессивные подростки также наезжают на взрослых и обещают применить силу их в адрес. «Неоднократно вызывали полицию, и они разводят руками. Дети слоняются по городу, но сотрудники службы защиты детей ничего не делают», – сказала женщина, которая связалась с порталом.

«Всем известно, что Пярну небезопасен из-за молодежных банд», – сказала она.

Другой анонимный источник сказал порталу Elu24 то же самое: «Подобная молодежь – постоянная проблема на нашем автовокзале и в других местах скопления людей. Такие инциденты происходят повсеместно. В нашей замечательной стране 14-летний подросток дееспособен, 12-летним подросткам, совершающим подобные преступления, все сходит с рук».