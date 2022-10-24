Музыкант Танель Падар поделился в социальных сетях юмористической фотографией, на которой он корчит смешные рожицы вместе с невестой Лорен Вильманн. В сообщении Танель кратко и в шутку описал свои отношения с Лорен, пишет Elu24.
ЖАРКОЕ ФОТО ⟩ Танель Падар о своей помолвке: «Мы сводим друг друга с ума»
Певец Танель Падар и Лорен Вильманн – пара с похожим чувством юмора. Иногда музыкант размещает фотографии своей невесты, которые нравятся далеко не всем.
«Почти пять лет мы с Лорен строим отношения и будем продолжать это делать», – описал Танель их отношения. «Может быть, у нас немного странное чувство юмора, но это нас и отличает», – заключил он.
Танель продемонстрировал здравое чувство юмора в своем последнем посте в социальных сетях, где он корчит рожицы своей невесте во время фотосессии. «А пока мы сводим друг друга с ума», – в шутку признался музыкант.
Этот пост был одобрен многими поклонниками, а некоторые продолжили в том же духе: «Из двух сумасшедших может получиться один нормальный», – предположил один, а другой добавил: «Такое происходит во всех отношениях», «Так и должно быть!» прокомментировал третий.