ЖАРКОЕ ФОТО ⟩ Танель Падар о своей помолвке: «Мы сводим друг друга с ума»

Певец Танель Падар и Лорен Вильманн – пара с похожим чувством юмора. Иногда музыкант размещает фотографии своей невесты, которые нравятся далеко не всем.

«Почти пять лет мы с Лорен строим отношения и будем продолжать это делать», – описал Танель их отношения. «Может быть, у нас немного странное чувство юмора, но это нас и отличает», – заключил он.

Танель продемонстрировал здравое чувство юмора в своем последнем посте в социальных сетях, где он корчит рожицы своей невесте во время фотосессии. «А пока мы сводим друг друга с ума», – в шутку признался музыкант.