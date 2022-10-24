ВИДЕО ⟩ Ни капли гламура: премьер-министр Кая Каллас показала закулисье Европейского совета

В дополнение к фотографиям, сделанным на Европейском совете, Каллас поделилась в социальных сетях видеороликом под названием «Instagram vs Европейский совет».

Тем самым премьер-министр хочет показать, что реальная жизнь отличается от постов в соцсетях.

Каллас ранее заявляла в Instagram, что хотя, на первый взгляд, такие политические встречи могут показаться гламурными, на самом деле они энергозатратные, наполненные интервью и долгими совещаниями. После саммита Каллас сказала Postimees, что она гордится тем, что выводы саммита по Украине включают несколько пунктов, которые Эстония хотела включить в повестку дня.

«Мы пришли к серьезным выводам. Мы включили ссылку на использование замороженных активов России, на необходимость единого подхода к выдаче виз россиянам, а также ссылку по поводу российской пропаганды, что мы фактически находимся в информационной войне, и что Путин и война виноваты в высоких ценах на энергоносители», – перечислила Каллас.