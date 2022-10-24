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КТО ПРАВ? ⟩ Устроил дебош: на Витаса написали заявление в полицию

Limon.ee
Устроил дебош: на Витаса написали заявление в полицию
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Певец Витас.
Певец Витас. Фото: Youtube скриншот

На эстрадного певца Витаса написали заявление в полицию за конфликт в караоке-клубе, пишет Star News.

На эстрадного певца Виталия Грачева, более известного как Витас, написали заявление в полицию из-за конфликта в одном из клубов Москвы.

По данным издания, конфликт произошел в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. Витас во время отдыха с друзьями в заведении в нецензурной форме сделал замечание сидевшему за соседним столиком мужчине из-за его поведения. Посетителем за этим столом оказался начальник отдела одного из федеральных министерств.

Витас сделал замечание мужчине два раза. Издание утверждает, что при втором замечании был использован баллончик. В результате чиновнику пришлось поехать в травмпункт, где у него зафиксировали химический ожог глаз.

После потасовки пострадавший написал на Витаса заявление в полицию. Теперь эстрадного певца должны будут допросить в отделении, после чего, возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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