КТО ПРАВ? ⟩ Устроил дебош: на Витаса написали заявление в полицию

На эстрадного певца Виталия Грачева, более известного как Витас, написали заявление в полицию из-за конфликта в одном из клубов Москвы.

По данным издания, конфликт произошел в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. Витас во время отдыха с друзьями в заведении в нецензурной форме сделал замечание сидевшему за соседним столиком мужчине из-за его поведения. Посетителем за этим столом оказался начальник отдела одного из федеральных министерств.

Витас сделал замечание мужчине два раза. Издание утверждает, что при втором замечании был использован баллончик. В результате чиновнику пришлось поехать в травмпункт, где у него зафиксировали химический ожог глаз.