ЗАЗВЕЗДИЛСЯ? ⟩ «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду за неподобающее поведение почти на миллион евро

Руководство английского клуба наказало игрока за отказ выходить на замену в матче с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0) в 12-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Также португалец покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в игре со «шпорами».