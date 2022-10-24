«Манчестер Юнайтед» оштрафовал португальского форварда Криштиану Роналду на 887 тысяч евро. Об этом сообщает Manchester Evening News.
ЗАЗВЕЗДИЛСЯ? ⟩ «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду за неподобающее поведение почти на миллион евро
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду за неподобающее поведение почти на миллион евро
Руководство английского клуба наказало игрока за отказ выходить на замену в матче с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0) в 12-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Также португалец покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в игре со «шпорами».
Многие уже посчитали поведение футболиста неподобающим, а самого Криштиану зазвездившимся миллионером с раздутым эго.