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ЗАЗВЕЗДИЛСЯ? ⟩ «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду за неподобающее поведение почти на миллион евро

Limon.ee
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду за неподобающее поведение почти на миллион евро
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: OLI SCARFF

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал португальского форварда Криштиану Роналду на 887 тысяч евро. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Руководство английского клуба наказало игрока за отказ выходить на замену в матче с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0) в 12-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Также португалец покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в игре со «шпорами».

Многие уже посчитали поведение футболиста неподобающим, а самого Криштиану зазвездившимся миллионером с раздутым эго.

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