Дочь Сергея Бодрова ждет ребенка

Пока Бодрова не озвучивает дату родов, которая, судя по размеру ее живота, совсем близка, зато уверяет, что готова стать мамой.

Сейчас Ольга, окончившая ГИТИС, развивает карьеру в кино. На ее счету уже есть несколько ролей. «Мне интересна сама актерская профессия, а не какие-то конкретные достижения в ней. И что касается призов и наград — это всегда приятно, но для меня важнее встреча со зрителем. Когда люди подходят и делятся эмоциями после фильма или спектакля. Это значит, что искусство имеет влияние. У меня есть ответственность за продолжение династии и я стараюсь ее нести как могу», — призналась она в интервью журналистам.

Что касается личной жизни, то 24-летняя Ольга Бодрова предпочитает не рассказывать о ней в подробностях. Правда, она призналась недавно, мол, очень боялась идти по стопам покойного папы, так как чувствовала себя неуверенно.

«Я бы назвала свою внешность обманчивой. А по поводу отношения к ней... Знаете, со временем происходит принятие и понимание себя, но, на мой взгляд, восприятие себя не бывает изнутри, оно приходит только через любимых людей, через то, как они к тебе относятся», – откровенничала звездная наследница.