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Дочь Сергея Бодрова ждет ребенка

Limon.ee
Дочь Сергея Бодрова ждет ребенка
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Сергей Бодров-младший
Сергей Бодров-младший Фото: Wikipedia.org

Два года назад дочь Сергея Бодрова вышла замуж за актера Сергея Быстрова, а буквально на днях стало известно, что Ольга находится в ожидании первенца, пишет Starhit.

Пока Бодрова не озвучивает дату родов, которая, судя по размеру ее живота, совсем близка, зато уверяет, что готова стать мамой.

Сейчас Ольга, окончившая ГИТИС, развивает карьеру в кино. На ее счету уже есть несколько ролей. «Мне интересна сама актерская профессия, а не какие-то конкретные достижения в ней. И что касается призов и наград — это всегда приятно, но для меня важнее встреча со зрителем. Когда люди подходят и делятся эмоциями после фильма или спектакля. Это значит, что искусство имеет влияние. У меня есть ответственность за продолжение династии и я стараюсь ее нести как могу», — призналась она в интервью журналистам.

Что касается личной жизни, то 24-летняя Ольга Бодрова предпочитает не рассказывать о ней в подробностях. Правда, она призналась недавно, мол, очень боялась идти по стопам покойного папы, так как чувствовала себя неуверенно.

«Я бы назвала свою внешность обманчивой. А по поводу отношения к ней... Знаете, со временем происходит принятие и понимание себя, но, на мой взгляд, восприятие себя не бывает изнутри, оно приходит только через любимых людей, через то, как они к тебе относятся», – откровенничала звездная наследница.

Напомним, Сергей Бодров ушел из жизни в сентябре 2002 года во время съемок в Кармадонском ущелье. У него остались жена и сын с дочерью. На момент трагедии Ольге было всего четыре года. «Часто вспоминаю об отце. Мама дает главные советы, как пережить трудности. Я не поменяла бы фамилию после замужества», – делилась как-то артистка.

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