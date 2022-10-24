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БЕЗЫСХОДНОСТЬ? ⟩ Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» устроил вооруженное ограбление банка

Limon.ee
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» устроил вооруженное ограбление банка
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Разбитые фонари. Иллюстративное фото.
Разбитые фонари. Иллюстративное фото. Фото: pkajak201/Shutterstock

Актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Божанов пришел в отделение банка с оружием, намереваясь совершить ограбление, сообщает Telegram-канал.

Вооруженный пистолетом Андрей Бажанов пришел в одно из отделений банка Санкт-Петербурга, чтобы совершить ограбление. Спустя несколько часов правоохранительные органы задержали 41-летнего актера. Позже выяснилось, что у правонарушителя при себе было оружие с просроченным разрешением.

Андрей Божанов пришел в офис банка в районе Гражданка, навел пистолет на 56-летнего кассира и потребовал отдать деньги. Однако банковский сотрудник отказался выполнять требования. Все события в отделении были записаны камерами видеонаблюдения.

Друг артиста рассказал, что его бизнес рухнул в пандемию, жизнь катилась под откос. На сайте судебных приставов у него высвечиваются долги на пять миллионов рублей.

На артиста завели уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 15 лет колонии

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