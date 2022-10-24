Актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Божанов пришел в отделение банка с оружием, намереваясь совершить ограбление, сообщает Telegram-канал.
БЕЗЫСХОДНОСТЬ? ⟩ Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» устроил вооруженное ограбление банка
Вооруженный пистолетом Андрей Бажанов пришел в одно из отделений банка Санкт-Петербурга, чтобы совершить ограбление. Спустя несколько часов правоохранительные органы задержали 41-летнего актера. Позже выяснилось, что у правонарушителя при себе было оружие с просроченным разрешением.
Андрей Божанов пришел в офис банка в районе Гражданка, навел пистолет на 56-летнего кассира и потребовал отдать деньги. Однако банковский сотрудник отказался выполнять требования. Все события в отделении были записаны камерами видеонаблюдения.
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