БЕЗЫСХОДНОСТЬ? ⟩ Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» устроил вооруженное ограбление банка

Вооруженный пистолетом Андрей Бажанов пришел в одно из отделений банка Санкт-Петербурга, чтобы совершить ограбление. Спустя несколько часов правоохранительные органы задержали 41-летнего актера. Позже выяснилось, что у правонарушителя при себе было оружие с просроченным разрешением.

Андрей Божанов пришел в офис банка в районе Гражданка, навел пистолет на 56-летнего кассира и потребовал отдать деньги. Однако банковский сотрудник отказался выполнять требования. Все события в отделении были записаны камерами видеонаблюдения.

Друг артиста рассказал, что его бизнес рухнул в пандемию, жизнь катилась под откос. На сайте судебных приставов у него высвечиваются долги на пять миллионов рублей.