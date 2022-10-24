НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО ⟩ Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денег

Верили, что сегодня не стоит выходить на природу, отправляться в лес и за грибами. Поскольку можно навлечь неприятности на всю семью.

Чтобы в дом привлечь удачу и любовь, перед выходом нужно провести ритуал. Подержать своего любимого человека за левую, а потом за правую руку. Тогда никакие ссоры не проникнут в дом. Только после этого можно выходить.