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НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО ⟩ Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денег

Limon.ee
Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денег
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Wizard Goodvin/Shutterstock

Как привлечь удачу 24 октября и что делать категорически нельзя, рассказывает Главред.

Верили, что сегодня не стоит выходить на природу, отправляться в лес и за грибами. Поскольку можно навлечь неприятности на всю семью.

Чтобы в дом привлечь удачу и любовь, перед выходом нужно провести ритуал. Подержать своего любимого человека за левую, а потом за правую руку. Тогда никакие ссоры не проникнут в дом. Только после этого можно выходить.

Что нельзя делать 24 октября

  • Нельзя 24 октября лениться. Можно все везение растерять.
  • Нельзя 24 октября одалживать деньги.
  • Нельзя 24 октября брать в долг соль, одежду или кухонные принадлежности.
  • Нельзя 24 октября стирать одежду.
  • Нельзя 24 октября оставлять дом неубранным. Можно привлечь финансовые неприятности.

Приметы на 24 октября

  • Если выпал снег и не тает, то следующий год будет урожайным.
  • Если луна скрылась за бледной дымкой, то ждать снега.
  • Если дует северный ветер, то предвещает похолодание.
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