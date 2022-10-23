Неужели? Появилась информация, что Пугачева и Галкин продали свой замок

В Сети появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин все-таки продали свой любимый замок. Из достоверных источников стало известно, что новой владелицей элитной недвижимости стала давняя подруга звездной семьи Виктория Орлова. По данным СМИ Виктория, не публичный человек, однако частый гость на семейных и дружеских мероприятиях звездной пары, сообщает канал Звездные новости.