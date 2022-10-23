В Сети появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин все-таки продали свой любимый замок. Из достоверных источников стало известно, что новой владелицей элитной недвижимости стала давняя подруга звездной семьи Виктория Орлова. По данным СМИ Виктория, не публичный человек, однако частый гость на семейных и дружеских мероприятиях звездной пары, сообщает канал Звездные новости.
Неужели? Появилась информация, что Пугачева и Галкин продали свой замок
Неужели? Появилась информация, что Пугачева и Галкин продали свой замок
Как оказалось, состоятельная покупательница – известный бизнес-тренер, обучающая прибыльной онлайн-профессии. Сумма сделки пока сохраняется в тайне, но по словам Аллы Борисовны, на вырученные деньги они уже присмотрели дом в Калифорнии по соседству с Сильвестром Сталлоне.
Правда это или нет – пока точно никто подтвердить не может.
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