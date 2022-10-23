ВИДЕО ⟩ «Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой». Макаревич спел о стране, «что сдуру вляпалась в войну»

«От физ. иноагента», – подписал публикацию Макаревич.

«Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.

Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,

Где гонят шнягу про напасть, мол «мир грозит на нас напасть».

Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.

Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,

И на лету, сменив стезю, трясут козой под букву «зю».

Возвышенно и даже почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,

Иль будете возмущены: «на свете нет такой страны».

А я скажу вам: «Знаете, езжайте – побывайте», – спел Макаревич.