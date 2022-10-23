Фронтмен российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич исполнил новую песню, в которой рассказал о стране, в «которой за одну лишь фразу упакуют сразу». Соответствующее видео опубликовано 22 октября на странице артиста в Faсebook, пишет gordonua.com.
ВИДЕО ⟩ «Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой». Макаревич спел о стране, «что сдуру вляпалась в войну»
«От физ. иноагента», – подписал публикацию Макаревич.
«Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.
Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.
Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.
Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,
Где гонят шнягу про напасть, мол «мир грозит на нас напасть».
Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.
Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.
На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.
Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.
Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,
И на лету, сменив стезю, трясут козой под букву «зю».
Возвышенно и даже почти что в камуфляже.
Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,
Иль будете возмущены: «на свете нет такой страны».
А я скажу вам: «Знаете, езжайте – побывайте», – спел Макаревич.
«Просто, открыто, доходчиво», – отреагировали в Сети.