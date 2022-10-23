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ВИДЕО ⟩ «Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой». Макаревич спел о стране, «что сдуру вляпалась в войну»

Limon.ee
«Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой». Макаревич спел о стране, «что сдуру вляпалась в войну»
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Андрей Макаревич.
Андрей Макаревич. Фото: Konstantin Sednev

Фронтмен российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич исполнил новую песню, в которой рассказал о стране, в «которой за одну лишь фразу упакуют сразу». Соответствующее видео опубликовано 22 октября на странице артиста в Faсebook, пишет gordonua.com.

«От физ. иноагента», – подписал публикацию Макаревич.

«Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.

Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,

Где гонят шнягу про напасть, мол «мир грозит на нас напасть».

Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.

Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,

И на лету, сменив стезю, трясут козой под букву «зю».

Возвышенно и даже почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,

Иль будете возмущены: «на свете нет такой страны».

А я скажу вам: «Знаете, езжайте – побывайте», – спел Макаревич.

«Просто, открыто, доходчиво», – отреагировали в Сети.

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