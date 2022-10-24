Аффирмации работают во всех сферах, в каких только пожелаете. С их помощью можно разбогатеть, найти любовь и даже исполнить заветные мечты, пишет Лайф. Какие фразы кардинально изменят финансовую ситуацию?
Эти семь фраз притягивают деньги и успех в жизнь, и произносить их нужно как можно чаще
Есть ли настолько волшебные слова, что способны приманить в нашу жизнь богатство? Определtнно, ведь любые мысли материальны. Только не думайте, что, произнеся следующие фразы, деньги начнут падать прямо с неба. А вот привлечь возможности для успеха и процветания этим семи аффирмациям точно по силам.
«Я богатый человек и притягиваю к себе деньги со всех сторон»
Важно говорить эту фразу уверенно, словно денежный успех уже давно случился с вами. Произнося, можно представлять себя в дорогой машине или доме с богатым убранством. Причём делать это нужно естественно, словно вспоминаете вашу собственность. Не сразу, но Вселенная точно пошлёт вам возможность приобрести всё, о чём мечтаете.
«Я заслуживаю быть богатым. Богатство – это часть меня»
Многие из нас на самом деле боятся быть успешными людьми, потому как понимают, что много денег – это большая ответственность и упорная работа. И если человек и хочет быть богатым, но не пытается достичь финансового благополучия, такое поведение говорит о его внутреннем страхе. А некоторые попросту считают себя недостойными богатства, ведь «кому-то оно нужнее». Повторяя фразу о том, что заслуживает иметь много денег, человек признаёт право на успешность и позволяет разрушиться внутренним блокам.
«Я купаюсь в море изобилия и счастья»
Произнося эту короткую фразу, вы налаживаете положение дел сразу в двух сферах жизни: связанной с деньгами и со счастьем. Велика вероятность, что приманите ситуации, которые улучшат финансовый поток, причём поступления будут приносить особое удовольствие. Позитивные эмоции станут переполнять день ото дня. Но не зацикливайтесь – повторяйте аффирмацию пять минут утром каждый день и всё.
«Я мудро распоряжаюсь деньгами»
Деньги любят счёт и людей, которые не разбрасываются ими направо и налево. Произнося эту фразу, вы посылаете сигналы, что точно знаете, как именно распорядиться богатством, даёте понять, что оно вам необходимо. Деньги предназначены служить человеку, поэтому они придут, если убедите в этом Вселенную.
«С сегодняшнего дня я жду радости и изобилия»
Отличная аффирмация для тех, кто только встаёт на путь исполнения мечт. Обозначая временные рамки, вы подаёте конкретный энергетический запрос. Чтобы желаемое происходило с вами не когда-то там, а с указанного промежутка времени. Так как живём мы все в настоящем, то и притягивать богатство и радость нужно явно не в будущее.
«Я заслуживаю иметь много денег. Я притягиваю к себе огромные суммы денег»
И снова про снятие внутренних блоков. Проговаривайте ежедневно эту аффирмацию и тренируйте уверенность в себе. Как только ваша аура будет пропитана точным знанием того, что богатства вы достойны, начнёт транслировать эту мысль в пространство и раз от раза притягивать всё больше денег.
«Я зарабатываю много, чтобы жить комфортно и достойно»
Не стоит забывать обозначать Вселенной свою позицию, рассказывая, для чего именно вам нужны деньги и успех. Пока вы точно не знаете, чего хотите, желания исполняться не будут. Следует чётко найти и обозначить цель. Тогда и ситуации, которые помогут её достичь, возникнут в вашей жизни.