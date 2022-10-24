Эти семь фраз притягивают деньги и успех в жизнь, и произносить их нужно как можно чаще

Многие из нас на самом деле боятся быть успешными людьми, потому как понимают, что много денег – это большая ответственность и упорная работа. И если человек и хочет быть богатым, но не пытается достичь финансового благополучия, такое поведение говорит о его внутреннем страхе. А некоторые попросту считают себя недостойными богатства, ведь «кому-то оно нужнее». Повторяя фразу о том, что заслуживает иметь много денег, человек признаёт право на успешность и позволяет разрушиться внутренним блокам.

«Я купаюсь в море изобилия и счастья»

Произнося эту короткую фразу, вы налаживаете положение дел сразу в двух сферах жизни: связанной с деньгами и со счастьем. Велика вероятность, что приманите ситуации, которые улучшат финансовый поток, причём поступления будут приносить особое удовольствие. Позитивные эмоции станут переполнять день ото дня. Но не зацикливайтесь – повторяйте аффирмацию пять минут утром каждый день и всё.

«Я мудро распоряжаюсь деньгами»