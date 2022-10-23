НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ⟩ Любимый многими ресторан быстрого питания закрывается в Эстонии

Первым закрылся ресторан в Виймси, а к концу года такая же участь ждет и другие рестораны бренда Subway. Эту новость подтвердил порталу Elu24 исполнительный директор Subtastic OÜ, фирмы, которая управляет ресторанами в Эстонии, Атс Райгла.