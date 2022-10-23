Первым закрылся ресторан в Виймси, а к концу года такая же участь ждет и другие рестораны бренда Subway. Эту новость подтвердил порталу Elu24 исполнительный директор Subtastic OÜ, фирмы, которая управляет ресторанами в Эстонии, Атс Райгла.
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НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ⟩ Любимый многими ресторан быстрого питания закрывается в Эстонии
Любимый многими ресторан быстрого питания закрывается в Эстонии
Несмотря на то что финансовые дела ресторанов идут отлично, бренд решил покинуть эстонский рынок.