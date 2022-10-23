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НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ⟩ Любимый многими ресторан быстрого питания закрывается в Эстонии

Анналийза Кёсс Мерилин Няреп
Любимый многими ресторан быстрого питания закрывается в Эстонии
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Любимый многим ресторан закрывается
Любимый многим ресторан закрывается Фото: Shutterstock

Первым закрылся ресторан в Виймси, а к концу года такая же участь ждет и другие рестораны бренда Subway. Эту новость подтвердил порталу Elu24 исполнительный директор Subtastic OÜ, фирмы, которая управляет ресторанами в Эстонии, Атс Райгла.

Несмотря на то что финансовые дела ресторанов идут отлично, бренд решил покинуть эстонский рынок. 

По словам Атса, франчайзер должен, казалось бы, обеспечивать наиболее эффективную и жизнеспособную бизнес-модель для местных партнеров, но он стал препятствовать достижению этих целей.

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