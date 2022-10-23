Смотрите, как выглядят квартиры в квартале для очень богатых Kalaranna

По словам Марии Варблане, менеджера по маркетингу и продажам Pro Kapital, вечеринка стала благодарностью людям, которые внесли свой вклад в завершение строительства одного из самых замечательных кварталов в районе Каламая, а также тем, кто приобрел здесь инвестиционные квартиры. «Квартал Каларанна пользуется настоящим успехом, потому что все квартиры были проданы на начальной стадии строительства домов, а более половины тех, которые еще предстоит построить, уже забронированы», - с удовольствием констатировала Мария.

Оно и понятно. Вид из окон здесь тянет на миллион долларов: и на море, и на пляж, и на променад, и на наш любимый город. Вскоре здесь поястроят еще четыре жилых дома с зелеными зонами. Все первые этажи домов – коммерческие площади, здесь уже работает грузинский ресторан, остальные площади уже забронированы.

Долгожданный современный жилищный район Kalaranna Kvartal на шести гектарах будет охватывать обновлённую зону порта и побережья, а также 12 жилых домов с ресторанами, бутиками и площадями для обслуживания. Центральной точкой района будет площадь размером почти что с Ратушную для уличных кафе и организации культурных событии.