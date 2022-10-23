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Смотрите, как выглядят квартиры в квартале для очень богатых Kalaranna

Limon.ee
Смотрите, как выглядят квартиры в квартале для очень богатых Kalaranna
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20 октября компания по развитию недвижимости Pro Kapital отпраздновала открытие квартала Каlaranna фееричной вечеринкой. Сотни гостей отведали лучшие блюда от шеф-поваров Põhjala Catering и барменов Whisper Sisters. Музыкальную атмосферу обеспечивала DJ Heidy Purga, а завершением вечеринки стала продажа на аукционе картины Kuldkalake («Золотая рыбка») молодой художницы Хелен Бундер.

По словам Марии Варблане, менеджера по маркетингу и продажам Pro Kapital, вечеринка стала благодарностью людям, которые внесли свой вклад в завершение строительства одного из самых замечательных кварталов в районе Каламая, а также тем, кто приобрел здесь инвестиционные квартиры. «Квартал Каларанна пользуется настоящим успехом, потому что все квартиры были проданы на начальной стадии строительства домов, а более половины тех, которые еще предстоит построить, уже забронированы», - с удовольствием констатировала Мария.
 
Оно и понятно. Вид из окон здесь тянет на миллион долларов: и на море, и на пляж, и на променад, и на наш любимый город. Вскоре здесь поястроят еще четыре жилых дома с зелеными зонами. Все первые этажи домов – коммерческие площади, здесь уже работает грузинский ресторан, остальные площади уже забронированы. 
 
Долгожданный современный жилищный район Kalaranna Kvartal на шести гектарах будет охватывать обновлённую зону порта и побережья, а также 12 жилых домов с ресторанами, бутиками и площадями для обслуживания. Центральной точкой района будет площадь размером почти что с Ратушную для уличных кафе и организации культурных событии.

Квартал Каларанна проектировался почти десять лет, его авторами являются Михкель Тююр и Отт Кадарик (Kadarik Tüür Architects), а ландшафтными архитекторами стали Маарья Тююр и Кертту Кылл (Sfäär Planeeringud). Галина Бурнакова является архитектором интерьеров домов.

 
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