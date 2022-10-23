Коридор затмений с 25 октября по 8 ноября: в чем заключаются уроки Вселенной в самый напряженный период года?

Мы вошли в самый астрологически напряжённый период 2022 года — коридор затмений с 25 октября по 8 ноября. Оба затмения — сначала солнечное, затем лунное — проходят в знаках, которые связаны с ресурсами, финансами, стабильностью, психикой и привычками, — Скорпионе и Тельце.

Затмение в Скорпионе 25 октября

Коридор начинается с затмения в Скорпионе 25 октября – подобное затмение было 24 апреля 2005 года, поэтому вспоминайте происходящее того периода, события могут быть связаны. В этот раз затмением управляют две властные планеты: Марс в Близнецах и Плутон в Козероге. Первый отвечает за передвижение и поездки, проработку родственных отношений, умение коммуницировать, доказывать свою точку зрения, отстаивать межличностные границы и осваивать новые навыки.

Поэтому затмение 25 октября может повлиять на ваши отношения с родными людьми и коммуникации, но через призму знака Скорпион: Вселенная будет требовать от вас новые реакции на старые стимулы! По привычке уже не получается, вы выходите на новый этап, и это может восприниматься болезненно. Например, если вы хотите добиться цели в карьере или в отношениях с семьей, то заметите, что ваши прошлые методы себя изжили.

Второй управитель затмения Плутон находится в знаке Козерог и может повлиять на вашу карьеру, статус, авторитет в жизни, цель и профессию. Вообще в данном созвездии Плутон учит достигать цели, но в затмение цель может поменяться! Словно у вас спадут розовые очки и вы наконец поймёте, куда действительно вы хотите двигаться дальше Поэтому, если вам предстоит важное собеседование, получение вида на жительство в другой стране, а может, сокращение – поверьте, все к лучшему! Иногда путь к успеху тернист, но важно помнить, что звезды всегда определяют наш путь наилучшим образом, просто иногда через испытания. По Плутону в Козероге Вселенная как бы даёт подсказку: ты – свой главный авторитет, причина всего происходящего; решись наконец стать счастливым, поставь себе правильную цель!

По Скорпиону вам могут отказать в финансировании, чтобы вы наконец сами начали выстраивать свою жизнь, опираясь только на собственный ресурс и ушли от созависимых отношений. Например, вы привыкли жить за чужой счёт, с помощью родителей или кредитов, то так больше не получится! Вселенная вам покажет, что по протоптанной дорожке уже не пройти. Времена поменялись.

Поэтому наиболее неприятным затмение может стать для тех, кто необдуманно относится к собственным деньгам, а также не анализирует свою жизнь с ответственной позиции. Скорпион – знак, который отвечает за перерождение и трансформацию водой, а вода – это наши эмоции, чувства и привычки, которые мы испытываем уже на автомате.

На самом деле благодаря затмению могут произойти такие события, которые очистят вашу психику: вы поймёте, что пора избавиться от вредной привычки, от токсичных отношений или необдуманных трат –иначе дальше дороги нет.

Наиболее сложно данное событие могут встретить ранние Скорпионы, рожденные с 24 по 31 октября. Затмение будет происходить на вашем Солнце и будет связано с переменой в карьере, в отношениях с кем-то из ваших близких мужчин (отец, муж, брат, сын) или с вашим здоровьем. Будьте внимательны к себе, займитесь спортом, правильным питанием и если это требуется, то посетите врача.

Также сложно могут воспринять это затмение ранние Львы (23.07 – 20.07), Водолеи (22.01 – 30.01) и Тельцы (24.04 – 30.04): в вашей жизни могут возникнуть конкретные события, которые заставят вас поменять свой подход к самовыражению. Например, вы привыкли действовать с лидерской позиции либо, наоборот, в качестве пассивного наблюдателя, а Вселенная как бы вытолкнет вас на ту дорожку, где не получится действовать по привычному маршруту. По Скорпиону это может коснуться отношений в семье (с недвижимостью), отношений с руководством (смена начальства или карьерной цели), с мужем (потеряет работу и вам придётся выйти из декрета), с кем-то из родителей (вам откажут в денежной поддержке либо понадобится ваша финансовая помощь).

Стоит отметить, что перемены могут произойти как в плюс, так и в минус: например, у вас может случиться повышение по зарплате, вам могут купить квартиру или вы удачно продадите землю. Также может появиться новый родственник, начальник, карьерное звание или даже гражданский статус! Все зависит от вашых прошлых действий — не сомневайтесь.

Затмение в Тельце 8 ноября

Спустя две недели состоится второй акт – лунное затмение в Тельце. Подобное астрологическое событие уже происходило 9 ноября 2003 года, поэтому обязательно вспоминайте, что случилось в тот период. Необязательно именно ровно в эту дату, а за два месяца до или после затмения.

В этот раз событие происходит при соединении Луны и Урана – планеты шока, быстрого развития событий, когда вселенная буквально за один день может кардинально поменять судьбу на 180 градусов. Интересно, что Уран управляет знаком Водолея, поэтому именно представители этого созвездия могут быть психически слишком активны. Это может выражаться во внезапном решении мигрировать, сменить работу, поменять коллектив, полностью трансформировать свою профессию (была бухгалтером, стала психологом).

Для всех знаков Зодиака затмение в Тельце будет выражаться во внутренней потребности изменить отношение к своему ресурсу. В общем смысле Телец – это личный кошелёк, а Скорпион – семейный или банковский капитал. И если затмение 25 октября заберет у вас привычную финансовую подушку, то затмение 8 ноября заставит из-за этого сменить собственный способ дохода.

Вселенная ставит точку в жизни каждого человека, которая касается ресурсов, питания, самооценки и денег. Внутри может появиться решение жить более простой, но стабильной жизнью: без пыли в глаза благодаря кредитам, займам, инвестициям и помощи родных. Телец – это знак комфорта, безопасности и гармонии, который прежде всего научит удерживать деньги. Например, если раньше вы позволяли себе тратить всю зарплату, то теперь вы поймёте, что владение деньгами и умение их сохранять — это путь к процветанию и стабильности. А правильное распределение ресурсов – это уважение к себе, своей энергии и времени. Кстати, Телец связан с темой питания и самооценки, поэтому вполне логично, что для многих затмение 8 ноября может принести решение сесть на диету, заняться своим здоровьем (не ради фотографии в соцсетях, а ради своего удовольствия), поменять отношение к своим психическим ресурсам. Условно, ваша самооценка теперь будет зависеть не от того, что вам говорят другие, а от того, сколько любви и внимания вы вложили в себя.

У затмения 8 ноября есть два управителя – Венера в Скорпионе и Хирон в Овне. Оба знака отвечают за умение быть воином, лидером и капитаном своей жизни, но в разных ипостасях. Например, Венера в Скорпионе поможет, благодаря этому затмению, избавиться от любовных связей, привычек, комплексов, которые могли вам передаться по наследству и выйти на новый финансовый уровень. Если в вашей семье было нормальным жить в кредит, а может быть, любовницей и жить за счет женатого мужчины, то 8 ноября эта ситуация может резко завершиться. А Хирон в Овне может помочь посмотреть на ваши отношения с мужчинами, стать более инициативной и брать ответственность в свои руки. Вы можете закрыть один бизнес и открыть другой, либо внезапно ваши отношения с каким-то поклонником выйдут на новый любовный уровень.

Как ни крути, оба затмения – и 25 октября, и 8 ноября – тесно связаны между собой знаками Скорпиона и Тельца. А значит, все события могут касаться именно финансов, доходов, питания, самооценки. Что бы ни случилось, оно станет вашим маяком для построения новых планов на будущее. Если у вас будет рост доходов, то, вероятно, Вселенная благоволит вашему трудолюбию, и дальше будет ещё один финансовый скачок. А вот если затмение лишает вас ресурсов, значит, приоритеты в вашей жизни были расставлены неверно – пора начинать брать свою жизнь под контроль и смотреть на происходящее без розовых очков.