Зима близко, а это значит, что следует хорошенько подумать о том, как сохранить тепло в доме. Ведь многие сталкивались с ситуацией, когда отопление работает на всю, а желанная температура в помещении не держится. Тем не менее изобретательные люди, которым надоела такая же проблема, придумали особые способы, как сделать квартиру теплее. Все они направлены на то, чтобы нагреть помещение и препятствовать ускользанию теплого воздуха. Mirhitrostey.ru рассказывает, что нужно делать.
Как сделать квартиру теплее: простые лайфхаки
Советы, как сделать квартиру теплее
Проблема холодных помещений в разгар отопительного сезона часто появляется не из-за недостаточного нагрева батарей. Причиной тому могут быть, к примеру, плохо загерметизированные окна. Если в оконных рамах есть щели, то теплый воздух будет быстро улетучиваться сквозь них. Это практически то же, что и поставить обогреватель на улице. Конечно же, есть и другие факторы. Вот проверенные годами лайфхаки, которыми ты можешь воспользоваться, чтобы быстро прогреть воздух в комнате и сохранить установленную температуру.
Лайфхак 1
Как мы уже упоминали выше, именно наличие щелей в окнах и дверях способствует быстрому охлаждению помещения. Нет смысла включать систему обогрева на максимум, если сквозь эти проемы непрерывно проникает холодный воздух снаружи дома. Идеальный выход при таком раскладе – воспользоваться специальным герметиком, чтобы избавиться от щелей. Всегда оконные рамы можно просто-напросто заклеить скотчем, предварительно закрыв дыры обычной бумагой. Перед дверьми можно постелить коврик, который будет препятствовать прониканию холодного воздуха снизу.
Лайфхак 2
В солнечную погоду можно открыть шторы и даже убрать тюль, чтобы теплый свет проникал в помещение. До вечера комната полностью прогреется даже без дополнительных обогревающих приборов. После захода солнца занавески следует, наоборот, задернуть, чтоб тепло не ускользнуло обратно. Этот совет идеален для тех счастливчиков, чьи окна выходят на солнечную сторону дома.
Лайфхак 3
После того как принял горячую ванну или душ, открой дверь ванной комнаты настежь. Подобным образом тепло, заполнившее небольшое помещение из-за горячей воды, распространится еще и на коридор. Несомненно, это повысит общую температуру в квартире. Более того, это также нужно делать, чтобы в ванной не застаивалась влага. В противном случае это чревато образованием грибка.
Лайфхак 4
После запекания любимого блюда в духовке открой ее дверцу. Постепенно остывая, печка будет отдавать драгоценное тепло и прогревать помещение кухни. Таким образом, ты значительно сэкономишь на обогреве этой части квартиры. Тепла от духовки будет вполне достаточно.
Лайфхак 5
Ковры во всех комнатах на полу и даже на стенах сейчас выглядят устарело. Планируя дизайн интерьера, молодые люди, наоборот, предпочитают оставлять чисто напольное покрытие. Многие считают, что страсть к коврам в прошлом была вызвана какой-то странной модой. Хотя на самом деле у такого тренда было изначально практическое значение. Ковер действительно хорошо защищает дом от проникновения холодного воздуха снаружи. Безусловно, мы не говорим тебе вернуть узорчатые покрытия на все стены. Тем не менее на полу они не будут лишними, еще и сыграют большую службу. К тому же современный рынок предоставляет множество дизайнов на выбор.
Лайфхак 6
За батареей можно установить специальные фольгированные экраны. Их можно без проблем найти в больших магазинах товаров для ремонта или же заказать в Интернете. Эти штуки помогут сделать квартиру теплее. Без них тепло батареи тратится еще и на то, чтобы нагреть стенку позади нее. Фольга же будет этому мешать, отражая теплый воздух обратно в комнату.
Как видишь, есть много способов, как сделать квартиру теплее. Обязательно воспользуйся лайфхаками, чтобы сэкономить средства!