Как сделать квартиру теплее: простые лайфхаки

Советы, как сделать квартиру теплее

Проблема холодных помещений в разгар отопительного сезона часто появляется не из-за недостаточного нагрева батарей. Причиной тому могут быть, к примеру, плохо загерметизированные окна. Если в оконных рамах есть щели, то теплый воздух будет быстро улетучиваться сквозь них. Это практически то же, что и поставить обогреватель на улице. Конечно же, есть и другие факторы. Вот проверенные годами лайфхаки, которыми ты можешь воспользоваться, чтобы быстро прогреть воздух в комнате и сохранить установленную температуру.

Лайфхак 1

Как мы уже упоминали выше, именно наличие щелей в окнах и дверях способствует быстрому охлаждению помещения. Нет смысла включать систему обогрева на максимум, если сквозь эти проемы непрерывно проникает холодный воздух снаружи дома. Идеальный выход при таком раскладе – воспользоваться специальным герметиком, чтобы избавиться от щелей. Всегда оконные рамы можно просто-напросто заклеить скотчем, предварительно закрыв дыры обычной бумагой. Перед дверьми можно постелить коврик, который будет препятствовать прониканию холодного воздуха снизу.

Лайфхак 2

В солнечную погоду можно открыть шторы и даже убрать тюль, чтобы теплый свет проникал в помещение. До вечера комната полностью прогреется даже без дополнительных обогревающих приборов. После захода солнца занавески следует, наоборот, задернуть, чтоб тепло не ускользнуло обратно. Этот совет идеален для тех счастливчиков, чьи окна выходят на солнечную сторону дома.

Лайфхак 3