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Таллиннский продавец подержанных машин оставляет покупателей в дураках: это их политика?

Annaliisa Köss Ketlin Kruse
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Таллиннский продавец подержанных машин оставляет покупателей в дураках: это их политика?
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Коллаж Elu24
Коллаж Elu24 Фото: Elu24 kollaaž

«Я спросила, вернут ли мне деньги? Ответили, что да», - рассказывает женщина, купившая автомобиль в таллиннской компании Balticar. Но радость была недолгой. Департамент защиты потребителей и технадзора прокомментировал, что торговец не обязан был немедленно возвращать деньги, но отметил, что уже неоднократно получал жалобу на эту фирму, пишет Elu24.

8 октября Херле, проживающая в Тарту, купила автомобиль Mercedes-Benz R320 на авторынке на улице Пунане в Таллинне, заплатив за него 5 000 евро.

«Автомобиль уже был доставлен в Тарту, и муж отвез его к механику, чтобы тот проверил состояние машины. К сожалению, оказалось, что машина технически была не в очень хорошем состоянии», – рассказала Херле. Ремонт, предположительно, стоил бы столько же, сколько и сам автомобиль. Через четыре дня женщине, обратившейся в компанию Balticar, сообщили, что автомобиль заберут. «Они сказали: «Да, пожалуйста, верните его», – вспоминает Херле. – Я спросила, будут ли возвращены деньги? Деньги обещали вернуть».

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