«Я спросила, вернут ли мне деньги? Ответили, что да», - рассказывает женщина, купившая автомобиль в таллиннской компании Balticar. Но радость была недолгой. Департамент защиты потребителей и технадзора прокомментировал, что торговец не обязан был немедленно возвращать деньги, но отметил, что уже неоднократно получал жалобу на эту фирму, пишет Elu24.
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Таллиннский продавец подержанных машин оставляет покупателей в дураках: это их политика?
Таллиннский продавец подержанных машин оставляет покупателей в дураках: это их политика?
8 октября Херле, проживающая в Тарту, купила автомобиль Mercedes-Benz R320 на авторынке на улице Пунане в Таллинне, заплатив за него 5 000 евро.
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