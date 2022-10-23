Таллиннский продавец подержанных машин оставляет покупателей в дураках: это их политика?

«Автомобиль уже был доставлен в Тарту, и муж отвез его к механику, чтобы тот проверил состояние машины. К сожалению, оказалось, что машина технически была не в очень хорошем состоянии», – рассказала Херле. Ремонт, предположительно, стоил бы столько же, сколько и сам автомобиль. Через четыре дня женщине, обратившейся в компанию Balticar, сообщили, что автомобиль заберут. «Они сказали: «Да, пожалуйста, верните его», – вспоминает Херле. – Я спросила, будут ли возвращены деньги? Деньги обещали вернуть».