НЕ ПОКУПАЙТЕ СОК! ⟩ Приметы на 23 октября: какие четыре вещи нельзя делать, чтобы беды не окутали

С этого дня рано темнело, и мужчины старались заготовить дрова на зиму. Считалось, что огонь от них горит долго и помогает справляться с работой в темные зимние ночи, пишет glavred.info.

В этот день принято было убирать в доме. Женщины перебирали всю одежду.

23 октября старались зажечь огонь. В костер кидали старые и ненужные вещи. Так можно было избавиться от бед и болезней.

Кроме того, молодые люди обязательно прыгали через костер. Люди считали, что это помогает продлить молодость.

Что нельзя делать 23 октября

Нельзя начинать новые дела. Можно привлечь только одни неудачи. Нельзя плохо говорить о других людях и мстить.

А еще 23 октября нельзя было делиться огнем. Так что, если следовать этому поверью, не давайте сегодня никому спички или зажигалки, чтобы сохранить в доме покой, добро и хорошие отношения.

Кроме того, этот день не самый лучший для крупных и дорогостоящих покупок: считается, что все сегодняшние приобретения прослужат недолго, быстро выйдут из строя или потеряются. Была и еще одна примета: если купить сегодня любой напиток, даже воду или сок, – в семье появится алкоголик.

Приметы на 23 октября

Если на Евлампия слякоть и грязь, то снег не выпадет до самой Казанской (4 ноября).

Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Если листья на иве начали снизу желтеть и облетать, то зима будет ранняя.

Если ветер дует с востока или севера, то к похолоданию.