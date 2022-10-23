Уже в следующем году: заявлено о беременности Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям – многодетные родители. Пара воспитывает девятилетнего Джорджа, восьмилетнюю Шарлотту и пятилетнего Луи. Наследники августейшей четы получают образование в престижном частном учреждении Ламбрук в Беркшире.

С недавних пор Уильям и Кейт справляются с чадами без посторонней помощи. Няню, которая служила семье почти десять лет, пришлось уволить из-за переезда. В коттедже «Аделаида», куда недавно переселились супруги и их дети, нет спальни для персонала. Впрочем, не исключено, что в скором времени принцу Уэльскому и его жене придется искать дом попросторнее. Возможно, семейству потребуется еще одна детская комната.

Инсайдеры, близкие к монаршему дому, сообщают, что Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка. Уже в начале следующего, 2023 года, невестка короля Карла III может сообщить о беременности. Принц Уэльский, между тем не горит желанием становиться отцом в четвертый раз, однако супруга «выкручивает ему руки». Брак пары переживает непростые времена, поэтому наследник престола старается не злить жену лишний раз.