Пишет музыку и борется с побочкой от психотропных препаратов: куда пропал звезда «Евровидения» Рыбак

Норвежский певец белорусского происхождения два раза становился участником «Евровидения». В 2009 году с хитом Fairytale он занял первое место. А спустя девять лет он завоевал лишь пятнадцатую строчку в том же конкурсе. Многие пророчили Александру успешную карьеру в шоу-бизнесе. Однако в один момент артист сменил деятельность. Оказалось, что у Рыбака возникли проблемы со здоровьем. На протяжении долгих лет он был зависим от психотропных препаратов и только два года назад избавился от пристрастия.

«Мои доктора мне говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я уже перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком», – говорит он в фильме МУЗ-ТВ «Песенка спета: хиты-убийцы».

В июле артист получил степень магистра в киномузыке Александр признавался подписчикам, что таблетки превратили его в слабую и напуганную личность, без воли к жизни. «Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма», – откровенничал в личном блоге 36-летний вокалист.