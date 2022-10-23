Продавщица в магазине мужской одежды раскрыла тайну карманчика на мужских трусах

Отверстие на передней части мужских трусов называется гульфик. Термин произошел от нидерландского gulp, что значит «клапан». На протяжении веков форма этой детали менялась, а предназначение оставалось всё тем же: помогать ходить в туалет, не снимая брюк.

Таким образом отпадала необходимость раздеваться на морозе. И мужчина мог помочиться, ничего не простудив. Правда, со временем актуальность такого удобства стала снижаться. Сантехника понемногу перемещалась в теплые квартиры, в связи с чем гульфик переставал быть залогом здоровья. Но мужчины не захотели отказываться от привычного им элемента нижнего белья. И когда в 1935 году компания Cooper’s, Inc. ввела в обиход облегающие трусы-брифы (brief), гульфик, как дань традиции, остался на своем месте.

Для чего нужен таинственный кармашек на трусах?

С его историческим предназначением мы уже разобрались. Правда, сегодня, по мнению пользователей соцсетей, оно перестало быть таким уж очевидным.

Мужчины говорят, что проще и намного быстрее опустить эластичный пояс трусов, чем играться с тесным клапаном. Поэтому многие пытаются найти в существовании гульфика на боксерах какой-то скрытый смысл. Одни говорят, что это такая вентиляция. Другие, напротив, видят в дополнительном куске ткани что-то типа ластовицы на женских трусиках. По их словам, он создает защиту от переохлаждения и оберегает мужскую репродуктивную функцию.