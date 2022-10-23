Эстонский литератор Елена Скульская показала в соцсетях памятник, как две капли воды похожий на монумент Пятсу

Елена Скульская опубликовала в Фейсбуке фотографию аналогичного памятника, но Владимиру Ленину. И находится этот шедевр в Улан-Удэ. Елена отметила, что голова-памятник лидера мирового пролетариата входит в число самых безобразных. В комментариях один из пользователей назвал памятник Пятсу «эстетическим терроризмом», другие считают, что данный памятник хорош лишь для съемок в фильмах ужасов, третьи интересуются, остались ли у Пятса родственники и как бы они отреагировали на такое произведение искусства. А кому-то скульптура из гранита напоминила памятник Хичкоку в Лондоне, открытый в 2003 году.