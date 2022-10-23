ВДОХНОВИЛИСЬ? ⟩ Эстонский стилист Женя Фокин продемонстрировал пятую точку и паховоую зону в новой фотосессии

Очередная фотосессия для интернет-портала, торгующего одеждой, обувью и аксессуарами, показывает Женю только в черном. Кажется, что это явный отсыл к трендам Balenciaga, потому что у Жени закрыто лицо. Но, может, он изображает ковбоя-грабителя, который скрывается под шляпой и маской? Как бы то ни было, но внимание подписички обращают на роскошные брюки Жени с прорезями или просто штанины, которые открывают и его задницу, и паховую зону.