Эстонский стилист Женя Фокин – любимая модель многих фирм, занимающихся экспортом и продажей одежды. Он прекрасно работает на камеру, готов к любым, порой самым безумным экспериментам, да и чувство стеснения ему не слишком знакомо.
ВДОХНОВИЛИСЬ? ⟩ Эстонский стилист Женя Фокин продемонстрировал пятую точку и паховоую зону в новой фотосессии
Эстонский стилист Женя Фокин продемонстрировал пятую точку и паховоую зону в новой фотосессии
Очередная фотосессия для интернет-портала, торгующего одеждой, обувью и аксессуарами, показывает Женю только в черном. Кажется, что это явный отсыл к трендам Balenciaga, потому что у Жени закрыто лицо. Но, может, он изображает ковбоя-грабителя, который скрывается под шляпой и маской? Как бы то ни было, но внимание подписички обращают на роскошные брюки Жени с прорезями или просто штанины, которые открывают и его задницу, и паховую зону.
На некоторых снимках можно увидеть и мускулистые ноги стилиста и представить, сколько же часов Фокин отдает ежедневным тренировкам в спортзале?