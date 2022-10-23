КАКИЕ КРАСАВЦЫ! ⟩ Сексуальные австралийские пожарные снова «тушат огонь» с обложки календаря на 2023 год

Каждый год сотрудники пожарной службы позируют для фотографий в поддержку широкого спектра благотворительных организаций. И в качестве бонуса удивить людей по всему миру своим телосложением, заработанным тяжелым трудом. На сегодняшний день календарь собрал более 3,2 миллиона долларов на благотворительность.