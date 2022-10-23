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АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА ⟩ История о том, как житель Вильянди стал капитаном на роскошных яхтах миллионеров

Limon.ee
История о том, как житель Вильянди стал капитаном на роскошных яхтах миллионеров
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Коллаж Elu24
Коллаж Elu24 Фото: Elu24 kollaaž

«Я начинал простым матросом и первые пару лет драил палубу», - – вспоминает уроженец Вильянди Карл Селтер, поворачивая штурвал суперъяхты, принадлежащей семье инвестиционного банкира с Уолл-стрит.

Карл Селтер из Вильянди сейчас работает капитаном частной яхты во Флориде, США. «Эта история началась, когда мне было пять лет.... У нас в Вильянди был кинотеатр, и я помню, как мама рассказывала мне, что я смотрел фильм «Конвой» четыре раза в день. Там родилась мечта», - говорит Карл, отмечая, что Америка – это страна, где сбываются мечты.

Телеведущий Роальд Йоханнсон отправился в путешествие через Атлантику в Форт-Лодердейл, штат Флорида, а это место считается мировой столицей яхтинга. И новый выпуск программы «Путешествие с Роальдом»  рассказывает о капитане одной роскошной яхты стоимостью семь миллионов долларов, которой управляет эстонец Карл Селтер.

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