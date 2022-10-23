«Я начинал простым матросом и первые пару лет драил палубу», - – вспоминает уроженец Вильянди Карл Селтер, поворачивая штурвал суперъяхты, принадлежащей семье инвестиционного банкира с Уолл-стрит.
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АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА ⟩ История о том, как житель Вильянди стал капитаном на роскошных яхтах миллионеров
История о том, как житель Вильянди стал капитаном на роскошных яхтах миллионеров
Карл Селтер из Вильянди сейчас работает капитаном частной яхты во Флориде, США. «Эта история началась, когда мне было пять лет.... У нас в Вильянди был кинотеатр, и я помню, как мама рассказывала мне, что я смотрел фильм «Конвой» четыре раза в день. Там родилась мечта», - говорит Карл, отмечая, что Америка – это страна, где сбываются мечты.