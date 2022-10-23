ТАНЦУЮТ ВСЕ ⟩ Что он выделывает на паркете! Юри Ратас собирается заткнуть за пояс самого Барышникова

Один из танцоров – политик Юри Ратас. В Инстаграме он постоянно публикует фото с репетиций, кадры программы «Танцы со звездами», на которых он вдохновенно выделывает па разной сложности. И в воскресенье вечером Ратас с партнершней будет танцевать зажигательный ча-ча-ча. Кажется, что под конец шоу, если останется, конечно, он сможет составить конкуренцию самому Барышникову!

«Воскресные «Танцы со звездами» будут особенными, поскольку в них участники расскажут свои личные истории. Как вы думаете, какой может быть моя история?