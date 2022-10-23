Эстонское танцевальное и благотворительное шоу «Танцы со звездами» набирает обороты. 23 октября вечером мы сможем увидеть, каких высот на паркете достигли участники, а также выбрать своих фаворитов.
ТАНЦУЮТ ВСЕ ⟩ Что он выделывает на паркете! Юри Ратас собирается заткнуть за пояс самого Барышникова
Один из танцоров – политик Юри Ратас. В Инстаграме он постоянно публикует фото с репетиций, кадры программы «Танцы со звездами», на которых он вдохновенно выделывает па разной сложности. И в воскресенье вечером Ратас с партнершней будет танцевать зажигательный ча-ча-ча. Кажется, что под конец шоу, если останется, конечно, он сможет составить конкуренцию самому Барышникову!
«Воскресные «Танцы со звездами» будут особенными, поскольку в них участники расскажут свои личные истории. Как вы думаете, какой может быть моя история?
Соревнования на «Танцах со звездами» становятся все более захватывающими, поскольку каждую неделю будет выбывать одна пара. Если вы хотите видеть нас с Кристиной Тармет и в следующем шоу, звоните 900 07 04!» – так подписал снимки Юри Ратас.