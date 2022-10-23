С 21 октября 2022 года иностранные граждане, въезжающие в Россию, освобождаются от необходимости предъявления результата ПЦР-теста, со сслыкой на Роспотребнадзор сообщает polis812.ru.
Россия отменила ПЦР-тесты для въезжающих иностранцев
Тесты на ковид при въезде в Россию на машине или другим сухопутным транспортом были отменены еще текущим летом, а при возвращении самолетом результат анализа был необходим.
С 21.10 также не нужно загружать на Госуслуги сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции или документ переболевшего. Анкета для прибывающих из-за границы россиян не отменена. То есть в теории данный пункт по-прежнему имеется в распоряжении — заполнять на сайте Госуслуг или печатный вариант в аэропорту.
Иностранным гражданам при въезде в Российскую Федерацию любым видом транспорта не нужен ПЦР. То есть перед вылетом или выездом иностранцу больше не нужно заранее сдавать тест на коронавирус.
С 21.10 иностранцам не нужен ПЦР-тест в Россию и наличие особых причин для поездки. Въезд в РФ становится свободным для иностранных граждан. Печатную анкету иностранцам заполнять по-прежнему нужно.