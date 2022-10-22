Есть такие дни, которые мы смело можем признать провальными. Как сделать так, чтобы хоть как-то восполнить силы, поднять настроение, вернуть веру в себя и свои силы. Подсказка в особенностях мироустройства внутри каждого знака Зодиака, пишет Dvorec.ru.
Как справиться с неудачными днями и трудностями разным знакам Зодиака?
Овнам лучше активничать, созидать, сделать что-то такое, что сбросит накопившееся раздражение и недовольство днем. Подойдет физическая активность — бассейн, пробежка, прогулка, любой вид спорта, можно тяжести потаскать — в магазин сходить, убраться под диваном и за шкафом. Устанете и от мыслей отвлечетесь, а еще вдруг осознаете, что вы ого-го, многое можете, вы выносливый и сильный товарищ, это поможет уснуть спокойно.
Телец может провести вечер в обстановке, которая будет приятна. Можно купить что-то вкусненькое, приготовить себе ванну с самой любимой пеной, выпить чуть вина, посмотреть кино. В общем, сделать то, в чем вы себе обычно отказываете, потому что дел полно, потому что надо все успеть, потому что вы - ответственный и деловой человек. Отложите все свои дела, нажмите на паузу, сделайте вечер исключительным.
Близнецам стоит обзвонить всех, до кого только дотянутся. Но говорить надо не о проблеме, а о чем-то легком, приятном. Вспомните, что было у вас такого особенного и потрясающего на днях, можно даже совсем мелочь, и расскажите об этом всей округе. Люди зарядят вас своим оптимизмом, радостью и счастьем в ответ. И вам этого будет вполне достаточно — вы и наговоритесь, и хорошие новости отвлекут от проблем дня.
Раку, скорее всего, поможет время, проведенное дома, в кругу семьи или в компании с дорогим и близким человеком. Супруг, друг, партнер, приятный и милый сердцу собеседник. Не грузите его своим, просто расслабьтесь и насладитесь легким общением с нотками романтики, томных взглядов, свечей и приятного ужина. Ну или, если речь не про личное, просто поговорите по душам с хорошим человеком, расскажите о том, что вас тревожит, вы получите подсказку и поддержку.
Льву всегда важно знать, что он - лучший, а в моменты появления слабости и бессилия — особенно. Поэтому вам хорошо бы найти такого собеседника, который доказал бы вам, что вы - супер, несмотря на поражение сегодня.
Вы можете даже открыто попросить близких поддержать вас, они поймут, подберут слова, чтобы вы не сомневались в своем величии, значимости, крутости и всемогуществе). Именно это вам и надо.
Деве нужно просто переключиться на ответственный и важный труд. Ничто так не расслабляет, утешает и успокаивает, как полезная, необходимая и нужная работа. Разобрать шкаф, навести порядок в ванной, приготовить сложный ужин. За работой, монотонными, но интересными ей делами, Дева классно отдыхает. А может кому-то нужна помощь — детям с уроками, мужу с ремонтом, маме с цветами… Надо чем-то себя занять, тогда мысли переключатся и думать сложные думы будет просто некогда.
Весам нужна легкость, и, скорее всего, подойдет дружеское общение. В кино, в парк, в кафе, да хоть куда в приятной компании. Вам надо понять, что на вот этом трудном дне жизнь не остановится, она обязательно продолжится, более того — она, жизнь, состоит преимущественно из веселых моментов, а неудачи — исключение из правил. Но без них жизнь будет пресной и однообразной. Поэтому веселитесь, угостите себя чем-то вкусным, поднимите себе настроение и будьте уверены в том, что вы счастливы, даже несмотря на маленькую тучку на небе.
Скорпиону нужна тишина, уединение и спокойствие. И пусть так и будет — вы можете погулять в одиночестве, покататься в машине или даже на автобусе, заткнув уши наушниками, погружаясь в себя, в самые тайные уголки своего сознания. Не обращайте внимание на суету вокруг, не раздражайтесь, ищите гармонию в себе, отключаясь от внешнего мира. Все наладится, вы со всем справитесь, все получится и придет. Но только тогда, когда вы будете спокойны и нейтральны. Не забивайте себе голову и сердце злостью, агрессией и желанием отомстить обидчику — это потом, сейчас наведите тишину внутри.
Стрельцу для разгрузки нужно открыть форточку — пусть внутрь залетит свежий воздух, напитанный интересными людьми, музыкой, кино, новыми видами и впечатлениями.
Возьмите книгу, посмотрите кино, отправьтесь в самое оживленное место города, посмотрите на то, что вокруг вас — оно разноцветно, полно запахов, звуков… Стрельцу нужно вдохнуть многообразие жизни, это выведет из состояния страдания после трудного дня.
Козерогу нужно собраться и начать перечислять свои успехи. И когда он дойдет до 10-30-50-100, он поймет, что вот этот один проигрыш, это ничто, по сравнению с выигрышами. А еще круче будет, если Козерога поддержит окружение и вместо сожалений о провале само напомнит о том, где и как он умудрялся побеждать, несмотря на то, что другие боялись даже подступиться к этому. То есть можно похвалить себя самому, а можно послушать оды себе любимому). Хворь пройдет моментально!
Водолею нужно поговорить. О чем угодно, хоть о таянии ледников, хоть о жарке шашлыков, хоть про историю древних цивилизаций. Разговоры отвлекают, а если учесть, что Водолей живет ими, они и станут той живительной влагой, которая даст силы, интерес, кураж. Водолеи способны быстро переключаться, в этом как раз и секрет отдыха и восстановления после трудностей.
И еще вам поможет осознание того, что где-то, в чем-то и у кого-то бывает и пострашнее, похуже, поглобальнее. По сравнению с большими бедами ваша маленькая проблемка не такая уж и ужасная. Посмотрите на ситуацию с другой стороны, вы найдете выход.
Рыбам нужно с кем-то поделиться, рассказать о свои чувствах, страхах и надеждах. При этом советы, как таковые, им не нужны, важнее сочувствие и понимание. Хорошо было бы встретиться с кем-то близким и хотя бы полчаса провести в задушевном разговоре. А если еще добавить чашечку любимого напитка, то… Да что там эта проблема, да и усталости нет никакой! Рыба почувствует себя нужной, любимой, понятой, и этого будет вполне достаточно.