Как справиться с неудачными днями и трудностями разным знакам Зодиака?

Овнам лучше активничать, созидать, сделать что-то такое, что сбросит накопившееся раздражение и недовольство днем. Подойдет физическая активность — бассейн, пробежка, прогулка, любой вид спорта, можно тяжести потаскать — в магазин сходить, убраться под диваном и за шкафом. Устанете и от мыслей отвлечетесь, а еще вдруг осознаете, что вы ого-го, многое можете, вы выносливый и сильный товарищ, это поможет уснуть спокойно.

Телец может провести вечер в обстановке, которая будет приятна. Можно купить что-то вкусненькое, приготовить себе ванну с самой любимой пеной, выпить чуть вина, посмотреть кино. В общем, сделать то, в чем вы себе обычно отказываете, потому что дел полно, потому что надо все успеть, потому что вы - ответственный и деловой человек. Отложите все свои дела, нажмите на паузу, сделайте вечер исключительным.

Близнецам стоит обзвонить всех, до кого только дотянутся. Но говорить надо не о проблеме, а о чем-то легком, приятном. Вспомните, что было у вас такого особенного и потрясающего на днях, можно даже совсем мелочь, и расскажите об этом всей округе. Люди зарядят вас своим оптимизмом, радостью и счастьем в ответ. И вам этого будет вполне достаточно — вы и наговоритесь, и хорошие новости отвлекут от проблем дня.