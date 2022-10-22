Новую песню Веры Брежневой и Tayanna «Вишиванка» в России собираются проверить на так называемый «экстремизм». Об этом 20 октября написал Telegram-канал Shot, пишет Gordonua.com.
Российские власти проверят Брежневу на экстремизм
Российские власти проверят Брежневу на экстремизм
«В песне, которую Вера Брежнева выбрала для возвращения на украинскую сцену, речь идет о вышивании рубашки для молодого человека нитками черного и красного цветов, что наводит на определенные ассоциации с флагом Организации украинских националистов, который в настоящее время использует ряд полувоенных националистических организаций и партий Украины», – цитирует Telegram-канал письмо главы федерального проекта по безопасности Виталия Бородина в российскую генпрокуратуру.
Справка:
- Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу «ВИА Гра» 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.
- В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. «Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц», – написала тогда артистка.
- 13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.
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