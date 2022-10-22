Российские власти проверят Брежневу на экстремизм

«В песне, которую Вера Брежнева выбрала для возвращения на украинскую сцену, речь идет о вышивании рубашки для молодого человека нитками черного и красного цветов, что наводит на определенные ассоциации с флагом Организации украинских националистов, который в настоящее время использует ряд полувоенных националистических организаций и партий Украины», – цитирует Telegram-канал письмо главы федерального проекта по безопасности Виталия Бородина в российскую генпрокуратуру.