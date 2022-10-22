Певица Ани Лорак после долгого молчания снова появилась в информационном пространстве. Она не стала высказываться относительно последних событий, однако ее появление привлекло много внимания, пишет издание Argumentiru.com.
Ани Лорак после долгого молчания представила новую песню
Родившая в Украина певица выпустила клип на новую песню, написанную на русском языке. Композиция под названием «Лабиринт» посвящена теме непростых отношений в паре. Поклонники тепло встретили премьеру, но было и много критики со стороны украинских жителей, которые ожидали от нее других действий.
На родине Ани Лорак попала в санкционный список. Помимо нее под ограничения попали Анна Седокова, Таисия Повалий и Региона Тодоренко. Всё потому, что они не осуждали агрессию России и вторжение российских военных на территорию суверенной Украины.
Сама Ани Лорак предпочитает не высказываться на тему политики, умело лавируя, при ответе на вопросы, связанные с войной. Она хранила молчание с марта, но недавно объявила, что возвращается на сцену, поскольку не мыслит себя без нее. «Моё сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена – моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами», – обратилась она к своим поклонникам.
Недавнее ее обращение к украинцам на русском вызвало большой резонанс в Сети.
Справка:
- 2 марта Ани Лорак заявила, что «в Украине идет убийственная и разрушительная война», и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не подчеркнула то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. До 19 сентября ее страница в Instagram была удалена.
- Певица внесена в базу сайта theylovewar.com («Они любят войну») за замалчивание войны РФ против Украины.
- 22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.
- 29 июня Лорак засветилась в Москве на вечеринке у своего кума, российского певца Филиппа Киркорова в компании Татьяны Навки, которая является женой Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.