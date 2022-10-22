Ани Лорак после долгого молчания представила новую песню

Родившая в Украина певица выпустила клип на новую песню, написанную на русском языке. Композиция под названием «Лабиринт» посвящена теме непростых отношений в паре. Поклонники тепло встретили премьеру, но было и много критики со стороны украинских жителей, которые ожидали от нее других действий.

На родине Ани Лорак попала в санкционный список. Помимо нее под ограничения попали Анна Седокова, Таисия Повалий и Региона Тодоренко. Всё потому, что они не осуждали агрессию России и вторжение российских военных на территорию суверенной Украины.

Сама Ани Лорак предпочитает не высказываться на тему политики, умело лавируя, при ответе на вопросы, связанные с войной. Она хранила молчание с марта, но недавно объявила, что возвращается на сцену, поскольку не мыслит себя без нее. «Моё сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена – моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами», – обратилась она к своим поклонникам.

Недавнее ее обращение к украинцам на русском вызвало большой резонанс в Сети.