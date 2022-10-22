Эстонская ведьма и экстрасенс Мэрилин Керро разложила магические карты на тему, которой, по ее словам, она не хотела бы заниматься, и не без оснований.
ВИДЕО ⟩ Эстонская ведьма Мэрилин Керро предупреждает: они ближе, чем мы с вами думаем
В частности, Керро использовала карты для исследования существования и деятельности инопланетян.
«Я совершенно уверена, что жизнь за пределами Земли существует. Я уверена, что они довольно частые гости у нас. Я уверена, что они изучают людей, используют их в качестве подопытных кроликов, внедряют что-то в их головы, но сами люди об этом не знают. На самом деле они ближе к нам, чем мы думали», – говорит Керро.
Ведьма продолжает: «Я бы не хотела с ними встретиться. Я бы не хотела встретиться ни с одним из них, это был 16-й или 17-й сезон, когда я была в России, и меня попросили опознать череп. Была такая энергия, что я не могла смотреть на это. Там я также сказала, что это была нечеловеческая энергия, этот череп вообще не принадлежит человеку. Именно там я впервые в жизни узнала, что такое внеземная энергия. Это была настолько незнакомая для меня энергия, что я не могла есть и пить две недели после этого. Я бы не хотела вступать с ними в контакт», – признается ведьма.
Далее Керро попыталась узнать время, когда инопланетяне проявят себя людям. «Основной контакт с ними произойдет через какой-то негативный опыт примерно через 15 лет. Я не смею много говорить о них, не смотрите слишком много в ту сторону, не направляйте туда свою энергию, так будет легче для всех», – предупреждает ведьма
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