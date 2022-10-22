ВИДЕО ⟩ Эстонская ведьма Мэрилин Керро предупреждает: они ближе, чем мы с вами думаем

«Я совершенно уверена, что жизнь за пределами Земли существует. Я уверена, что они довольно частые гости у нас. Я уверена, что они изучают людей, используют их в качестве подопытных кроликов, внедряют что-то в их головы, но сами люди об этом не знают. На самом деле они ближе к нам, чем мы думали», – говорит Керро.

Ведьма продолжает: «Я бы не хотела с ними встретиться. Я бы не хотела встретиться ни с одним из них, это был 16-й или 17-й сезон, когда я была в России, и меня попросили опознать череп. Была такая энергия, что я не могла смотреть на это. Там я также сказала, что это была нечеловеческая энергия, этот череп вообще не принадлежит человеку. Именно там я впервые в жизни узнала, что такое внеземная энергия. Это была настолько незнакомая для меня энергия, что я не могла есть и пить две недели после этого. Я бы не хотела вступать с ними в контакт», – признается ведьма.