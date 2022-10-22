В пятницу, 14 октября, в новом месте для приятных встреч в Таллинне – DOOR –началась новая эра самой веселой русской вечеринки города – BAILE-bon.
ГОРЯЧАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жаркая вечеринка BAILE-bon заставила таллиннцев зажигать до рассвета
Организаторы и партнеры мероприятия подарили гостям праздник – вечеринку BAILE-bon – фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!
DJ Bell играл популярную музыку – лучшие зарубежные и русские хиты, сумев заставить танцевать практически весь клуб.
В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Эквадор) добавил эпатажа красочному интерактивному шоу, провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.
Обворожительные танцовщицы Go-Go добавили энергии шоу и порадовали гостей вечеринки.
Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли побить в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда, порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей.
Не пропусти и ты – прими участие в этом ярком и зрелищном событии в следующий раз!
Следующая вечеринка BAILE-Bon состоится уже скоро, следите за новостями!
Смотрите галерею!