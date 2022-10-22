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ИСТОШНЫЕ ВОПЛИ ДЕТЕЙ ⟩ В США воспитатель в страшной маске до смерти напугала детей

Limon.ee
В США воспитатель в страшной маске до смерти напугала детей
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Сотрудница детского сада Lil' Blessings в Гамильтоне напугала детей маской из фильма ужасов «Крик» 1990-х годов.
Сотрудница детского сада Lil' Blessings в Гамильтоне напугала детей маской из фильма ужасов «Крик» 1990-х годов. Фото: Kuvatõmmis videost / Elu24 kollaaž

В социальных сетях распространяется видео, на котором работница детского сада в штате Миссисипи травмирует детей, пугая их маской из фильма ужасов. На ужасающих кадрах видно, как женщина истерически кричит на плачущих детей и преследует их. Пяти работникам детского сада были предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, сообщает NBC News.

Видео было снято 4 октября в детском саду Lil' Blessings в округе Монро, сообщает телеканал WTVA. По данным The Associated Press, этот ролик заставил Департамент здравоохранения штата Миссисипи и Департамент полиции округа Монро начать расследование через несколько дней после его появления в социальных сетях.

Бывшие работники по уходу за детьми Сьерра МакКэндлесс, Оси-Анна Килберн, Дженнифер Ньюман и Шайенн Шелтон обвиняются в трех эпизодах преступного насилия над детьми. Трейси Хатсон обвиняется в несообщении о жестоком обращении и нападении без серьезных последствий на несовершеннолетнего, сообщает WTVA.

С детским учреждением и его владелицей, которую, согласно документам, зовут Шейла Сандерс, связаться сразу не удалось.

Сандерс ранее сообщила изданию Monroe Journal, что уволила всех участников инцидента после того, как узнала о случившемся. Она сказала, что не знала об этом, пока не увидела видео. «Я не потворствую этому и никогда не потворствовала», – сказала Сандерс в интервью журналистам газеты.

В видеоролике, о котором идет речь, показано, как работница детского сада ходит вокруг кричащих и плачущих детей в маске Ghostface, главного злодея из фильма ужасов 1990-х годов «Крик».

«Я должна тебя вывести?» – кричит воспитатель.

Сотрудник снова кричит в лицо ребенку, а затем смотрит в камеру. Затем она снова поворачивается к ребенку и добавляет: «Лучше быть хорошим».

Затем на видео видно, как работник в маске входит в другую комнату, вызывая крики и плач детей. И воспитатель, и снимающий видео сотрудник спрашивают детей что-то невнятное об уборке.

Затем воспитатель в маске кричит: «Убери за собой!» а затем гоняется за ребенком по комнате. Наконец, он берет ребенка на руки.

«Приберитесь! Приберитесь!» – кричит воспитатель. Он кричит еще несколько раз, а затем выходит из комнаты.

Родители детей, посещающих этот детский сад, сообщили AP, что поддерживают центр и его владелицу, несмотря на то, что видеозапись вызвала у них беспокойство. «Было ли случившееся ужасным? Безусловно», – сказала AP Кимберли Смит, чей ребенок изображен на одном из видео. «Но если этот детский сад закроется, пострадают другие».

«Многие люди говорят, что детский сад нужно закрыть, но я не думаю, что они думают о возможных последствиях этого», – сказал другой родитель ребенка Час Аллен в интервью Monroe Journal.

@nbcnews Video showing a former #Mississippi ♬ original sound - nbcnews

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