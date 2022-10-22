ИСТОШНЫЕ ВОПЛИ ДЕТЕЙ ⟩ В США воспитатель в страшной маске до смерти напугала детей

Видео было снято 4 октября в детском саду Lil' Blessings в округе Монро, сообщает телеканал WTVA. По данным The Associated Press, этот ролик заставил Департамент здравоохранения штата Миссисипи и Департамент полиции округа Монро начать расследование через несколько дней после его появления в социальных сетях.

Бывшие работники по уходу за детьми Сьерра МакКэндлесс, Оси-Анна Килберн, Дженнифер Ньюман и Шайенн Шелтон обвиняются в трех эпизодах преступного насилия над детьми. Трейси Хатсон обвиняется в несообщении о жестоком обращении и нападении без серьезных последствий на несовершеннолетнего, сообщает WTVA.

С детским учреждением и его владелицей, которую, согласно документам, зовут Шейла Сандерс, связаться сразу не удалось.

Сандерс ранее сообщила изданию Monroe Journal, что уволила всех участников инцидента после того, как узнала о случившемся. Она сказала, что не знала об этом, пока не увидела видео. «Я не потворствую этому и никогда не потворствовала», – сказала Сандерс в интервью журналистам газеты.

В видеоролике, о котором идет речь, показано, как работница детского сада ходит вокруг кричащих и плачущих детей в маске Ghostface, главного злодея из фильма ужасов 1990-х годов «Крик».

«Я должна тебя вывести?» – кричит воспитатель.