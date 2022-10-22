ФОТО ⟩ Невероятные приключения 60-летней Ану Саагим в Африке: светская львица балдеет с экзотическими животными

«Черепахи не кусаются, плавание с ними влияет на кожу положительно, как тропический эфирный бальзам», – подписывает фотографии с большими черепахами бесстрашная Ану Саагим.

Ану в этим дни наслаждается сказочной природой Африки, публикуя снимки из отпуска, в том числе и с местными жителями.