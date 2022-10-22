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ФОТО ⟩ Невероятные приключения 60-летней Ану Саагим в Африке: светская львица балдеет с экзотическими животными

Limon.ee
Невероятные приключения 60-летней Ану Саагим в Африке: светская львица балдеет с экзотическими животными
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Ану Саагим.
Ану Саагим. Фото: Terje Atonen

Светская львица Ану Саагим наслаждается экзотическим отпуском в Африке, где она смело купается вместе с черепахами. 

«Черепахи не кусаются, плавание с ними влияет на кожу положительно, как тропический эфирный бальзам», – подписывает фотографии с большими черепахами бесстрашная Ану Саагим. 

Ану в этим дни наслаждается сказочной природой Африки, публикуя снимки из отпуска, в том числе и с местными жителями. 

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