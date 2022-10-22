Сб, 22.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО? ⟩ Финские рокеры из The Rasmus обратились за помощью к украинской группе Kalush Orchestra

Limon.ee
Финские рокеры из The Rasmus обратились за помощью к украинской группе Kalush Orchestra
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Kalush Orchestra, победившие на Евровидении-2022.
Kalush Orchestra, победившие на Евровидении-2022. Фото: MARCO BERTORELLO

Бывшие соперники с Евровидения решили объединить усилия, чтобы представить на суд слушателей обновленную версию ставшей хитом композиции The Shadows финской группы The Rasmus. 

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, помогла финским рокерам подарить новую жизнь их хиту 2003 года, ни одна другая песня не смогла повторить успех «теней». 

Группы решили сотрудничать, чтобы повысить осведомленность всего мирового сообщества о войне в Украине. Именно поэтому новая версия известного хита носит название: In The Shadows Of Ukraine.

Это первый вышедший трек от группы после их триумфа с хитом Stefania на Евровидении. 

Музыканты двух групп познакомились в этом году на Евровидении в Турине, где они и выступали, а украинский коллектив Kalush Orchestra победил. 

Фронтмен группы The Rasmus Лаури Юлонен ранее уже заявлял, что им удалось наладить очень хорошее общение с украинскими музыкантами. 

Смотрите свежий клип на обновленную песню!

Ключевые слова
Наверх