ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО? ⟩ Финские рокеры из The Rasmus обратились за помощью к украинской группе Kalush Orchestra

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, помогла финским рокерам подарить новую жизнь их хиту 2003 года, ни одна другая песня не смогла повторить успех «теней».

Группы решили сотрудничать, чтобы повысить осведомленность всего мирового сообщества о войне в Украине. Именно поэтому новая версия известного хита носит название: In The Shadows Of Ukraine.

Это первый вышедший трек от группы после их триумфа с хитом Stefania на Евровидении.

Музыканты двух групп познакомились в этом году на Евровидении в Турине, где они и выступали, а украинский коллектив Kalush Orchestra победил.

Фронтмен группы The Rasmus Лаури Юлонен ранее уже заявлял, что им удалось наладить очень хорошее общение с украинскими музыкантами.