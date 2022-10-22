Ведущие ETV подарили эстонской суперзвезде подарок, но не учли маленький нюанс

На этой неделе известная эстонская певица Лийс Лемсалу побывала в эфире передачи «Ringvaade», где по случаю 30-летия рассказала о своем детстве в Норвегии, а также об успешной карьере.
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День рождения артистка отметила 19 октября, ей исполнилось 30 лет, ее звездная карьера в Эстонии началась 11 лет назад с победы в четвертом сезоне популярного телешоу «Эстония ищет суперзвезду».
«Я не чувствую каких-то существенных изменений в себе, меняется лишь число, – комментирует свой возраст артистка. – Все вокруг говорят, какие существенные перемены происходят, но я на данный момент этого еще не ощущаю».
Несколько дней назад Лийс закатила вечеринку по случаю своего дня рождения. «Я немного устала. Вчерашний (позавчерашний – прим.ред.) праздник был классным, яркие эмоции, множество людей, каждому нужно уделить внимание. Я такая глупая, забыла заказать микрофон. Пришлось голосом выкрикивать важную информацию, но когда в помещении 50 человек, они не слышат меня», – вспоминает Лийс.
Команда ведущих передачи «Ringvaade» подарила артистке вино, но певица призналась, что она не пьет вино. Стало известно, что артистка решила в том году поучаствовать в кампании «В сентябре не пью», и ей так понравилось, что она уже второй год без алкоголя.
«В прошлом году приняла участие в этой кампании. Я всегда удивлялась людям, которые такие молодцы, не пьют, решила попробовать тоже. Но ноябрь подкрался незаметно, а потом и декабрь. Решила не пить до конца прошлого года. Но наступил 2022 год... месяц за месяцем, и вот уже год и два месяца как я не пью алкоголь», – говорит певица.
В эфире также был устроен блиц, в ходе которого выяснилось, что у певица Лийс Лемсалу на руке татуировка с числом 21, которая напоминает ей прожитые в Норвегии годы. Почему именно 21? Не совсем понятно.
Лийс призналась, что это было около 20 лет назад, и годы, прожитые в Норвегии, сформировали ее как личность. «Могу сказать, что я такая, какая есть, и на 70 процентов это благодаря Норвегии. Это было время для расширения моего кругозора», – считает певица.
Она говорит, что всё еще владеет норвежским. «Стараюсь находить время для просмотра влогов на различных каналах в Youtube. Не знаю, кто они, но включаю в тот момент, когда готовлю обед или ужин. Просто слушаю. Слушаю на шведском, норвежском, иногда даже на датском. Стараюсь освежать свои знания, но со временем они начинают улетучиваться», – говорит Лемсалу.
11 лет прошло с того дня, как Лийс победила в шоу на эстонском телевидении. «В начале, когда ты побеждаешь, все говорят, что теперь-то у тебя все двери открыты, всё пойдет как по маслу. Да, всё обязательно будет, но после передачи начинается реальная жизнь и реальная работа, требующая большой отдачи и много времени», – признается певица.