Ведущие ETV подарили эстонской суперзвезде подарок, но не учли маленький нюанс

В эфире также был устроен блиц, в ходе которого выяснилось, что у певица Лийс Лемсалу на руке татуировка с числом 21, которая напоминает ей прожитые в Норвегии годы. Почему именно 21? Не совсем понятно.

Лийс призналась, что это было около 20 лет назад, и годы, прожитые в Норвегии, сформировали ее как личность. «Могу сказать, что я такая, какая есть, и на 70 процентов это благодаря Норвегии. Это было время для расширения моего кругозора», – считает певица.

Она говорит, что всё еще владеет норвежским. «Стараюсь находить время для просмотра влогов на различных каналах в Youtube. Не знаю, кто они, но включаю в тот момент, когда готовлю обед или ужин. Просто слушаю. Слушаю на шведском, норвежском, иногда даже на датском. Стараюсь освежать свои знания, но со временем они начинают улетучиваться», – говорит Лемсалу.