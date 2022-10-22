ССОРА ПО-ЭСТОНСКИ ⟩ Бывший баскетболист Михкель Тикс подал в суд на родную дочь

В четверг Харьюский уездный суд решил оставить без удовлетворения иск бывшего баскетболиста Михкеля Тикса против своей дочери Луизе. Тикс требовал от родственницы, чтобы та вернула ему квартиру в Таллинне или выплатила сумму в размере стоимости жилища.
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Бывший баскетболист Михкель Тикс подал в суд на родную дочь
На самом деле суд удовлетворил иск Тикса только частично, дочь должна заплатить ему лишь маленькую часть – 1676 евро. Спортсмен хотел получить от дочери гораздо большую сумму, но иск в размере 19 455 евро и 97 центов суд оставил без удовлетворения.
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