ССОРА ПО-ЭСТОНСКИ ⟩ Бывший баскетболист Михкель Тикс подал в суд на родную дочь

На самом деле суд удовлетворил иск Тикса только частично, дочь должна заплатить ему лишь маленькую часть – 1676 евро. Спортсмен хотел получить от дочери гораздо большую сумму, но иск в размере 19 455 евро и 97 центов суд оставил без удовлетворения.

Судебные издержки Тикса дочь должна будет покрыть тоже, но лишь частично. Из суммы 1400 евро суд обязал ее вернуть отцу 112 евро. Дочь же потратила в связи с судебным процессом 4627 евро и 50 центов, Тикс должен будет компенсировать ей почти всю сумму – 4298 евро и 70 центов.