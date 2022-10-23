Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия дал интервью изданию NYT Style Magazine, в котором рассказал о творчестве, своем отношении к ситуации в мире, побеге своей семьи из Сухума и о том, почему он не может вернуться в Грузию, пишет spletnik.ru.
Демна Гвасалия дал большое интервью и рассказал, что его угрожают убить в Грузии из-за того, что он гей
В марте этого года, через 10 дней после начала войны России против Украины, состоялся осенний показ коллекции Balenciaga неподалеку от Парижа. Хотя шоу изначально задумывалось как протест против климатических изменений, однако из-за происходящих в мире событий дизайнер посвятил шоу ситуации, в которой оказались жители Украины. То, что модели пробирались через настоящую бурю на подиуме, стало своебразной метафорой этих событий. Гвасалия отметил, что конфликт на Украине вызвал у него боль от травмы прошлого: в 1993 году то же самое произошло в его родной стране, и он «навсегда стал беженцем».
«Это то, что остается в тебе. Страх, отчаяние, осознание того, что ты никому не нужен», – говорил тогда Демна, который больше не использует свою фамилию Гвасалия в профессиональной деятельности, чтобы отделить свое личное «я» от своей профессии.
В интервью он снова вспомнил тот показ: «Вот почему мода никогда не имела для меня большого значения. Я люблю этим заниматься, но, если честно, мне все равно. Я видел вещи, из-за которых мода кажется неуместной».
Когда в 1991 году на его родине вспыхнул этнический конфликт, Демне было 11 лет. Когда войска Абхазии пришли в его родной город Сухум, его родители вместе с ним и его младшим братом, а также еще несколькими родственниками, были вынуждены бежать. Сначала они ехали на машине в сторону Тбилиси, потом им пришлось идти пешком. Их путь занял три недели.
41-летний Демна вспоминает, что до этого случая был «добродушным мальчиком», который устраивал для своей семьи музыкальные шоу и рисовал участниц конкурса «Мисс Вселенная», а после мог думать только о «чеченском галстуке» (разновидность пытки, при которой разрезают горло и вытаскивают из него язык на манер галстука). Демна рассказал, как однажды ночью он услышал слова своего отца, что, если их возьмут в заложники, он скорее убьет себя и своих сыновей, чем позволит подвергнуть их пыткам. После этого он начал бояться своего отца, хотя и знал, что тот так никогда не сделал бы.
Его семье удалось благополучно прибыть в Тбилиси, и самым ярким воспоминанием об этом времени, по словам Демны, стал сон в кровати. О Грузии Демна вспоминает с тоской: вернуться туда он не может, поскольку является открытым геем, а его родственники – гомофобами.
«Я не могу вернуться в Грузию, потому что люди угрожают убить меня, если я вернусь. Мой собственный дядя – один из них», – говорит Демна. Он рассказал, как дядя запретил ему видеться с соседским мальчиком, как-то застав их вдвоем.
Демна вспомнил и о своем первом опыте отношений с мужчиной, который, по его словам, «научил любить его, но не научил любить себя». Первый мужчина появился у него в 25 лет, хотя своим родителям он открылся только в 32 года. Он общался с людьми, которые хотя и знали правду о нем, но им было все равно.
«Выросший в стране, где я не мог сказать, что я гей, я всегда старался выглядеть крутым парнем, который может выжить в тех районах, где я жил. Но внутри я этого не чувствовал», – сказал дизайнер.
Его личная жизнь в конце концов сложилась: в 2016 году он познакомился в интернете со своим мужем, композитором и музыкантом Лоиком Гомесом, в 2017 году они сыграли свадьбу. Сейчас он вместе с 42-летним мужем живет под Цюрихом. С ними также живет его мама.
Несмотря на успешную карьеру, Гвасалия говорит, что часто сталкивается с критикой. Один журналист назвал его работу в Vetements «одеждой сломленного поколения», а другой заявил, что он продал пару «порванных и грязных» кроссовок Balenciaga за 1 850 долларов – «едва пригодную для носки обувь, которая стоит больше, чем месячная арендная плата у некоторых людей». Такая реакция на его творчество Демну очень удивила.
Роскошь Демна не любит, ему не нравится, что «роскошь предназначена для того, чтобы продемонстрировать богатство». «Я лучше буду носить сумку, которая не делает меня похожей на редкую буржуазную стерву, которая может себе это позволить», – заявил он.
Несмотря на славу и успешную карьеру, Демна продолжает страдать от комплексов и внутренних проблем, которые обсуждает со своим психологом. Он признается, что у него «большие проблемы с отражением в зеркале», из-за чего он фотографируется в черной маске на лице.
В материале также рассказывается о знакомстве дизайнера с актрисой Николь Кидман, которая на его шоу впервые вышла на подиум в качестве модели (впоследствии ее раскритиковали в сети из-за походки). Демна опасался, что он скажет Николь «что-нибудь не то». Однако знакомство прошло успешно: Николь положила свою руку на сердце Демны, а тот опустил сверху свою ладонь. Они молча смотрели друг на друга около двух минут, поскольку Николь Кидман «всегда так общается».
Демна Гвасалия изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, а затем учился в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, где получил степень магистра в области дизайна одежды.
Он был ведущим дизайнером в брендах Maison Margiela и Louis Vuitton, а в 2014 году создал бренд Vetements вместе со своим братом Гурамом, где до 2019 года был главным дизайнером. В 2021 году Гурам, ранее занимавший пост генерального директора, стал креативным директором Vetements вместо покинувшего бренд Демны. С 2015 года Демна является креативным директором Balenciaga. Дизайнер обрел мировую славу благодаря неординарным творческим решениям и экстравагантным шоу, а также не раз оказывался в центре скандалов.
Среди его друзей много мировых звезд, включая Ким Кардашьян, Канье Уэста, супермодель Наоми Кэмпбелл. Кроме того, он близко дружит с Земфирой и Ренатой Литвиновой. Последняя также принимала участие в показе Balenciaga, а Демна даже выступил в качестве художника по костюмам для ее фильма «Северный ветер».