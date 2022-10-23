Демна Гвасалия дал большое интервью и рассказал, что его угрожают убить в Грузии из-за того, что он гей

41-летний Демна вспоминает, что до этого случая был «добродушным мальчиком», который устраивал для своей семьи музыкальные шоу и рисовал участниц конкурса «Мисс Вселенная», а после мог думать только о «чеченском галстуке» (разновидность пытки, при которой разрезают горло и вытаскивают из него язык на манер галстука). Демна рассказал, как однажды ночью он услышал слова своего отца, что, если их возьмут в заложники, он скорее убьет себя и своих сыновей, чем позволит подвергнуть их пыткам. После этого он начал бояться своего отца, хотя и знал, что тот так никогда не сделал бы.

Его семье удалось благополучно прибыть в Тбилиси, и самым ярким воспоминанием об этом времени, по словам Демны, стал сон в кровати. О Грузии Демна вспоминает с тоской: вернуться туда он не может, поскольку является открытым геем, а его родственники – гомофобами.

«Я не могу вернуться в Грузию, потому что люди угрожают убить меня, если я вернусь. Мой собственный дядя – один из них», – говорит Демна. Он рассказал, как дядя запретил ему видеться с соседским мальчиком, как-то застав их вдвоем.