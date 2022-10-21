В конце октября, с 21-22 числа, для трех знаков Зодиака наступит совершенно новый, счастливый период. Планеты расположатся максимально благоприятно для них, и период шансов захватит последнюю декаду месяца, сообщает в прогнозе астролог Павел Глоба, передает Okulys.
«Осталось несколько дней»: Павел Глоба предупредил три знака Зодиака о счастливом периоде в конце октября
Близнецы
Конец октября будет очень удачным для Близнецов. Глоба считает, что представители этого знака легко реализуют самые важные для себя планы и цели. Задумки будут исполняться легко, сама Вселенная будет помогать представителям знака. Единственное, о чем стоит беспокоиться Близнецам - личная сфера. Тут важно обойтись без скоропалительных решений.
Рак
Профессиональная сфера жизни Раков с 21 октября изменится до неузнаваемости. Перед Раками, согласно прогнозу Глобы, в третьей декаде месяца откроются такие возможности, о которых можно только мечтать. Наибольших высот достигнут Раки, деятельность которых связана с творчеством. В личной жизни Глоба не советует разглашать семейные секреты никому, все недоразумения сейчас нужно решать непосредственно с теми, с кем они возникли.
Скорпион
Октябрь был не самым удачным для Скорпионов, но третья декада все изменит. Удача, считает Глоба, повернется к ним лицом и щедро одарит. Вероятные новые предложения по работе, финансовые поступления, выигрыш в лотерею, удивительные знакомства, которые изменят жизнь представителей знака. Единственное, чего астролог делать не советует, – брать деньги в долг. Их будет сложно отдать.