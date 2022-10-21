Уже 22 октября в ЦРК игра на Суперкубок КВН Эстонии!

Команды сыграют конкурсы «Визитка», «Импровизация», «Стендап» и «Прожарка». В «Прожарке» главным героем конкурса станет популярный теле- и радиоведущий Андрей Титов. Для зрителей предусмотрена интерактивная часть игры. В ходе конкурса «Импровизация» можно будет прислать вопрос как командам, так и персонально участникам игры, а после каждого конкурса у зрителей будет возможность проголосовать за понравившуюся им команду.