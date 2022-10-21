В субботу 22 октября Суперкубок разыграют две большие сборные: «Сборная Юмористов» и «Сборная Звезд»! Начало 19.00.
Уже 22 октября в ЦРК игра на Суперкубок КВН Эстонии!
За «Сборную Юмористов» играют лучшие игроки из 10 команд. Капитан команды – Марат Аляутдинов, участник команд «Фантастическая четверка», «Свои», Сборная Эстонии.
В «Сборную Звезд» вошли журналисты Андрей Титов, Елена Соломина, Дмитрий Кукушкин, топ-стилист Денис Коваленко, фигуристка Елена Глебова, дзюдоист Дмитрий Будылин, руководитель интернет-портала Limon.ee Эдгар Гергель и вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. Капитан звездной сборной – чемпион Высшей Лиги КВН в составе команды «Уездный город» Сергей Писаренко.
Команды сыграют конкурсы «Визитка», «Импровизация», «Стендап» и «Прожарка». В «Прожарке» главным героем конкурса станет популярный теле- и радиоведущий Андрей Титов. Для зрителей предусмотрена интерактивная часть игры. В ходе конкурса «Импровизация» можно будет прислать вопрос как командам, так и персонально участникам игры, а после каждого конкурса у зрителей будет возможность проголосовать за понравившуюся им команду.