Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удача
Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удача
Обязательно хозяйки готовили вкусную кашу с добавление масла. Также стоило приготовить свинину или баранину.
С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Верили, что именно каша может помочь восстановить здоровье и принести удачу в дом.
22 октября очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.
Это последний день, когда люди отправлялись за грибами.
Что нельзя делать 22 октября
- Нельзя 22 октября заниматься ремонтом.
- Нельзя 22 октября шить и чинить одежду или обувь. Можно получить травму.
- Нельзя 22 октября громко и сильно ругаться и обижаться. Можно привлечь неприятности и неудачи.
Приметы 22 октября
- Если с крыш сосульки свисают, то осень протянется долго.
- Если пришли первые морозы, то ждать опасности.
- Если началась гололедица, то ждать сильных дождей.