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Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удача

Limon.ee
Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удача
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Anna Aybetova/Shutterstock

Что нельзя делать 22 октября и как не попасть в беду, пишет Главред.

Обязательно хозяйки готовили вкусную кашу с добавление масла. Также стоило приготовить свинину или баранину.

С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Верили, что именно каша может помочь восстановить здоровье и принести удачу в дом.

22 октября очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.

Это последний день, когда люди отправлялись за грибами.

Что нельзя делать 22 октября

  • Нельзя 22 октября заниматься ремонтом.
  • Нельзя 22 октября шить и чинить одежду или обувь. Можно получить травму.
  • Нельзя 22 октября громко и сильно ругаться и обижаться. Можно привлечь неприятности и неудачи.

Приметы 22 октября

  • Если с крыш сосульки свисают, то осень протянется долго.
  • Если пришли первые морозы, то ждать опасности.
  • Если началась гололедица, то ждать сильных дождей.
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