Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удача

Обязательно хозяйки готовили вкусную кашу с добавление масла. Также стоило приготовить свинину или баранину.

С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Верили, что именно каша может помочь восстановить здоровье и принести удачу в дом.

22 октября очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.

Это последний день, когда люди отправлялись за грибами.

Что нельзя делать 22 октября

Нельзя 22 октября заниматься ремонтом.

Нельзя 22 октября шить и чинить одежду или обувь. Можно получить травму.

Нельзя 22 октября громко и сильно ругаться и обижаться. Можно привлечь неприятности и неудачи.

Приметы 22 октября