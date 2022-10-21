Василиса Володина рассказала, каким знакам зодиака придется тяжело в ноябре: проверьте, есть ли вы среди них

Бывшая ведущая программы «Давай поженимся!» рассказала, что с 23 октября по 10 ноября наступит коридор затмений (их случится сразу два за этот период).

К такому времени астролог советует относиться с осторожностью и вниманием, не стоит рисковать без необходимости. Все решительные поступки лучше пока отложить, особенно, выяснение отношений. « Если хотите начать новую жизнь и готовы к тому, что она будет непредсказумой – дерзайте в районе 25 октября», – сообщила подписчикам Василиса.