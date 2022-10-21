Василиса Володина рассказала, что в ближайшее время ждет человечество и к чему нужно быть готовым, пишет wday.ru.
Василиса Володина рассказала, каким знакам зодиака придется тяжело в ноябре: проверьте, есть ли вы среди них
Василиса Володина рассказала, каким знакам зодиака придется тяжело в ноябре: проверьте, есть ли вы среди них
Бывшая ведущая программы «Давай поженимся!» рассказала, что с 23 октября по 10 ноября наступит коридор затмений (их случится сразу два за этот период).
К такому времени астролог советует относиться с осторожностью и вниманием, не стоит рисковать без необходимости. Все решительные поступки лучше пока отложить, особенно, выяснение отношений. «Если хотите начать новую жизнь и готовы к тому, что она будет непредсказумой – дерзайте в районе 25 октября», – сообщила подписчикам Василиса.
Если вы хотите начать новую жизнь, но не желаете, чтобы судьба все решала за вас, это тоже лучше пока оставить на потом, рекомендует астролог. «Если хотите проститься с вредной привычкой или вредным человеком, сделайте все для этого в районе 8 ноября», – советует астролог.
Но заниматься нравоучением и выплескивать эмоции в этот период все же не стоит.
Хорошая новость: не стоит думать, что этот период будет вообще беспросветным. Коридор затмений несет еще и хорошее.
Как именно сложится жизнь в период зависит сразу от двух пунктов: знака Зодиака и даты рождения. «У кого затмения задевают напряженно светила или Марс нужна особенная собранность и выдержка. Это Тельцы и Скорпионы в первую очередь», – написала в соцсетях Володина.
Осторожнее нужно быть и тем, чьи даты рождения выпадают на эти даты: 22-24 января, 04-07 февраля, 21-24 апреля, 05-09 мая, 24-27 июля, 07-11 августа, 24-28 октября, 07-11 ноября.