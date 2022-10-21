Уже после ареста в квартире Люси Летби нашли записку: в ней она утверждает, что не могла поступать иначе, пишет Woman.
В ЖИЛАХ СТЫНЕТ КРОВЬ ⟩ «Я – зло. Я сделала это»: медсестра убивала младенцев, делая им уколы инсулина, воздуха и молока
В 2016 году в тихом и спокойном городке Честер на северо-западе Англии обстановка стала совсем тревожной. В одной из больниц начали умирать новорожденные дети. В первое время специалисты пытались объяснить это явление какими-то естественными обстоятельствами – болезнями, вирусами или травмами, но цифры были такими, что к делу уже пора было подключать полицию: 17 смертей в 2015–2016 годах против пяти в 2013 и 2014.
Одной из жертв этой череды трагедий стала девушка, которая в конце июля 2015 года родила близнецов – она попросила прессу не раскрывать ее имя. Малышей из-за некоторых проблем со здоровьем поместили в отдельную палату и мама, хоть чувствовала себя неважно, каждый час вставала с кровати и шла их проведать. Если разрешат – взять на руки, если нет – просто полюбоваться со стороны.
Точно так же все было и 3 августа. Девушка дошла до неонатального отделения, но в это время ее сына уже укачивала одна из медсестер. Она попросила молодую маму вернуться в палату и прийти чуть позже, и та уже было закрыла за собой дверь, как увидела — изо рта у малыша идет кровь.
Медсестра убедила ее, что это из-за трубки, через которую поступает питание — якобы, она царапает горло, но скоро в ней не будет необходимости.
Мальчик громко плакал, но его мама в полном оцепенении все-таки дошла до палаты и несколько минут просидела на кровати в полной тишине. Потом она вспомнила: ее напугала не только кровь, но и странные фиолетовые пятна на животе сына, и после чего она решила позвонить мужу и обо всем ему рассказала. Когда он приехал в больницу, встревоженные родители побежали к врачам, но к тому моменту их сын уже умер.
Убитые горем родители смогли добиться, чтобы в больнице началось расследование. Полиции быстро удалось выяснить, что за последнее время в стенах госпиталя скончалось уже несколько младенцев, а у части других зафиксировали резкое ухудшение состояния. Со всеми работала одна и та же медсестра — Люси Летби. В 2018 году ее задержали по подозрению в убийстве восьми детей, но, поскольку прямых доказательств не было, отпустили под залог.
Люси вернулась на работу в ту же больницу, но была переведена на административную должность — то есть больше не контактировала с детьми. В первое время все было спокойно, но затем ситуация начала повторяться. Для того, чтобы не допускать более страшного исхода, экс-медсестру снова арестовали, и к делу подключили опытных детективов.
Сейчас Люси Летби обвиняют в убийстве семерых новорожденных пациентов и в попытке убийства еще десятерых: ближайшие полгода она проведет под арестом в ожидании приговора суда. Предполагается, что 32-летняя девушка вводила детям воздух, молоко и инсулин в вены и брюшную полость при помощи шприца. Она все отрицает.
«В настоящее время женщина находится под стражей и активно помогает следствию», — сообщил инспектор уголовной полиции Чешира Пол Хьюз.
В доме у девушки провели несколько обысков, но об их результатах полиция предпочитает не распространяться. Офицеры опасаются: если вдруг подробности дела утекут в прессу, на Люси Летби обрушится ненависть целого города.
Однако утаить все детали все равно невозможно, и от некоторых из них стынет кровь. Как сообщает издание Daily Mail, коллеги Люси высказываются о ней как о противоречивом человеке. В первое время после того, как медсестра устроилась в больницу Честера, она была милой и общительной, но с годами стала совсем мрачной, а еще — чаще остальных просила ставить ей ночные смены. Обычно в это время в больнице уже практически никого не остается — ни персонала, ни посетителей.
Как-то раз прямо при ней врач, принимавший нового крошечного пациента, отметил: у него есть все шансы на выздоровление. А Летби тогда холодно сказала: «Он вряд ли выберется отсюда живым». К сожалению, так и вышло.
Интересная и пугающая находка обнаружилась и на рабочем столе медсестры. Там между папками с документами лежал обычный зеленый стикер, весь исписанный мелким почерком. Содержание текста кажется абсурдным, но среди потока мыслей есть несколько фраз, за которые и зацепились полицейские.
«Я зло, я делала это, я их ненавидела», — пишет Люси.
Кроме того, как утверждают анонимные источники, она фотографировала трупы детей — в ее телефоне был обнаружены как минимум две фотографии.
В день, когда девушку арестовали, ее пришли поддержать многие друзья. Они говорили, что Люси всегда мечтала работать в медицине и была счастлива, что смогла после колледжа устроиться в больницу. Они отказываются верить в те ужасные вещи, за которые ее судят.
«Люси выполняла работу, о которой мечтала, и производила впечатление преданной и профессиональной медсестры. Сложно представить, что она обидела бы даже муху, не говоря уже о беззащитных младенцах», — рассказала знакомая Летби изданию The Sun.
Такого же мнения придерживается и сосед Люси. Он говорит, что в детстве она была очень доброй девочкой, а впоследствии превратилась в отзывчивую женщину и надеется, что справедливость окажется на ее стороне.
Летби устроилась на работу в больницу Честера после окончания Честерского университета в 2011 году. Как отмечает руководство клиники, ее личное дело было образцовым. Люси никогда не опаздывала, не получала выговоров, и была лицом кампании для сбора добровольных пожертвований для детей.
Но уже после ареста Люси кардинально изменилась: сейчас она регулярно появляется на заседаниях, а между ними ведет дневники.
«Я убила их специально, потому что недостаточно хороша», — пишет бывшая медсестра, но судьи пока не торопятся выносить ей приговор.