В ЖИЛАХ СТЫНЕТ КРОВЬ ⟩ «Я – зло. Я сделала это»: медсестра убивала младенцев, делая им уколы инсулина, воздуха и молока

В 2016 году в тихом и спокойном городке Честер на северо-западе Англии обстановка стала совсем тревожной. В одной из больниц начали умирать новорожденные дети. В первое время специалисты пытались объяснить это явление какими-то естественными обстоятельствами – болезнями, вирусами или травмами, но цифры были такими, что к делу уже пора было подключать полицию: 17 смертей в 2015–2016 годах против пяти в 2013 и 2014.

Одной из жертв этой череды трагедий стала девушка, которая в конце июля 2015 года родила близнецов – она попросила прессу не раскрывать ее имя. Малышей из-за некоторых проблем со здоровьем поместили в отдельную палату и мама, хоть чувствовала себя неважно, каждый час вставала с кровати и шла их проведать. Если разрешат – взять на руки, если нет – просто полюбоваться со стороны.

Младенцы. Иллюстративное фото. Фото: Bignai/Shutterstock

Точно так же все было и 3 августа. Девушка дошла до неонатального отделения, но в это время ее сына уже укачивала одна из медсестер. Она попросила молодую маму вернуться в палату и прийти чуть позже, и та уже было закрыла за собой дверь, как увидела — изо рта у малыша идет кровь.

Медсестра убедила ее, что это из-за трубки, через которую поступает питание — якобы, она царапает горло, но скоро в ней не будет необходимости.