Уберите детей от экранов: живой Кен показал, как реально выглядит вблизи

Сейчас число хирургических вмешательств достигло почти девяноста. А сам Кен около двух лет назад превратился в Барби. Теперь он просит называть его Джессикой.

Фигуру себе Кен (а точнее, его хирурги) сделал действительно сногсшибательную: огромный силиконовый бюст, внушительные имплантаты в ягодицах. Правда, с талией звезде немного не повезло. Несмотря на то что еще будучи мужчиной, звездный фрик удалил себе пару нижних ребер, после превращения в женщину он растолстел. Что поделать, гормональная терапия обладает многими побочными эффектами.

Правда, Кен не растерялся. Вместо того, чтобы ходить на тренировки и соблюдать диеты, он попросту записался на очередную операцию – резекцию желудка. После этого Альвес действительно начал худеть и нравиться себе еще больше.

Теперь фрик не устает устраивать фотосессии в самых откровенных нарядах, которые только можно представить. Взять, например, последнюю.

Кен предстал перед поклонниками в платье-бюстье, которое практически полностью оголило его новый огромный бюст.

Но поклонники обратили внимание даже не на эти выдающиеся достоинства, а на лицо звезды, которое крупным планам выглядит очень пугающе. Детям такое показывать точно нельзя, потом будут сниться кошмары. Да и взрослым на это смотреть не рекомендуется.

Но сам Кен считает себя идеалом красоты. И очень переживает, что, даже став совершенным, никак не может найти свою любовь. Между тем, звездному фрику скоро стукнет 40 лет.