Родриго Альвес когда-то прославился тем, что сделал больше 50 пластических операций, чтобы превратиться в Живого Кена, пишет wday.ru.
Уберите детей от экранов: живой Кен показал, как реально выглядит вблизи
Сейчас число хирургических вмешательств достигло почти девяноста. А сам Кен около двух лет назад превратился в Барби. Теперь он просит называть его Джессикой.
Фигуру себе Кен (а точнее, его хирурги) сделал действительно сногсшибательную: огромный силиконовый бюст, внушительные имплантаты в ягодицах. Правда, с талией звезде немного не повезло. Несмотря на то что еще будучи мужчиной, звездный фрик удалил себе пару нижних ребер, после превращения в женщину он растолстел. Что поделать, гормональная терапия обладает многими побочными эффектами.
Правда, Кен не растерялся. Вместо того, чтобы ходить на тренировки и соблюдать диеты, он попросту записался на очередную операцию – резекцию желудка. После этого Альвес действительно начал худеть и нравиться себе еще больше.
Теперь фрик не устает устраивать фотосессии в самых откровенных нарядах, которые только можно представить. Взять, например, последнюю.
Кен предстал перед поклонниками в платье-бюстье, которое практически полностью оголило его новый огромный бюст.
Но поклонники обратили внимание даже не на эти выдающиеся достоинства, а на лицо звезды, которое крупным планам выглядит очень пугающе. Детям такое показывать точно нельзя, потом будут сниться кошмары. Да и взрослым на это смотреть не рекомендуется.
Но сам Кен считает себя идеалом красоты. И очень переживает, что, даже став совершенным, никак не может найти свою любовь. Между тем, звездному фрику скоро стукнет 40 лет.
Новоиспеченная Барби недавно на шоу поплакалась ведущему, что не может найти партнера: «Очень сложно найти возлюбленного, мужчину, который будет мной гордиться, уважать и любить меня».