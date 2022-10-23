Каждый знак Зодиака гармонизирует со своим определенным цветом, натуральным камнем, металлом и даже геометрической фигурой. Используя эти особенности, можно подобрать для себя идеальное ювелирное изделие, которое будет приносить удачу и станет настоящим талисманом.
Львам – золото, Ракам – жемчуг: какие украшения приносят удачу разным знакам Зодиака
Овен
Чтобы удача пришла в жизнь Овнов, им необходимо отдавать предпочтение украшениям из стали или нержавеющих металлов. Отлично подойдут широкие браслеты и актуальные сегодня массивные цепи на шею, в особенности с шипами. А мужчинам сконцентрировать на себе благоприятную энергию поможет волчий клык — ориентируйтесь на аксессуары в стиле Дмитрия Нагиева.
Телец и Весы
Тельцам и Весам просто необходимо сделать украшения ДНК своего стиля. Зачастую представители этих знаков Зодиака обладают эстетическими и дизайнерскими талантами, а грамотно подобранные аксессуары подчеркнут их выдающиеся способности. Выбирайте ювелирные изделия из розового золота или со вставками эмали, цветочным принтом или в форме цветов.
Близнецы
Для Близнецов большую важность имеет не то, какие украшения вы носите, а сколько их. При подборе аксессуаров используйте многослойность: цепочки в несколько уровней, обилие колец на разных фалангах. Также важно надевать украшения с надписями или с буквами, например, со своими инициалами.
Рак
Рак – эмоциональный, рефлектирующий и заботливый знак Зодиака, потому вам обязательно нужно обзавестись помощниками для поддержки внутренних сил и баланса. С задачей отлично справятся украшения из серебра с перламутром и жемчугом. Самая выигрышная форма вашего талисмана – полумесяц. Можно найти кольцо, чокер или серьги с этой фигурой.
Лев
Маст-хэв для Львов – золото. Обращайте внимание на украшения, выполненные в виде звезды или солнца, а также с символикой мультяшных героев или непосредственно самого льва. Не стесняйтесь и надевайте крупные, массивные изделия – это только усилит вашу самооценку, проявленность и притянет удачу.
Дева
Практичным и рациональным Девам подойдет стиль минимализм в украшениях. Остановите свой выбор на ювелирных изделиях из натуральных материалов: ваш аксессуар-талисман должен быть создан природой с минимальным воздействием человека. Под такое описание подходит перламутр или барочный жемчуг. Также вам стоит присмотреться к изделиям с натуральными камнями в сине-зеленой цветовой палитре.
Скорпион
С энергией Скорпионов особенно эффективно резонируют кожаные изделия — это могут быть браслеты или чокеры. Они подчеркивают сексуальность и магнетичность представительниц хищного знака Зодиака. Подойдут украшения в стиле гламурной готики: например, кожаные браслеты с черепом, а также подвески с пауками, мухами.
Стрельцы
Стрельцам крайне важно следить за модой и трендами, а также использовать украшения с элементами логотипов брендов. Если вы ищете форму, которая принесет удачу, сосредоточьтесь на ювелирных изделиях, выполненных в виде подковы или стрелы – они дополнительно усилят масштабы вашей деятельности и стремление к социальному развитию.
Козерог
Изделия из латуни, винтажные аксессуары, украшения, которые передаются через поколения, вещи, хранящие в себе историю или воспоминания – все это очень перекликается с энергией Козерогов. Если вам не нравится винтажный стиль, обратите внимание на наручные часы.
Можно собрать коллекцию часов с разноцветными циферблатами и стилями под разное настроение: с помощью такого решения вы подчеркнете свою ответственность, пунктуальность и сфокусируетесь на достижении результатов. Мужской половине крайне важно присмотреться к запонкам.
Водолей
Украшения с четкими формами, в виде геометрических фигур окажут благоприятное воздействие на жизнь Водолеев. Трендовые украшения из пластика, браслеты или колье детского формата подчеркнут креативность и нестандартность представителей знака Зодиака. Выбирайте изделия с блестящими камнями и не бойтесь массивных страз, в вашем случае они не будут смотреться чрезмерно.
Рыбы
Рыбам предпочтительнее сконцентрироваться на украшениях из натурального серебра. Если хотите приобрести бижутерию, подбирайте модели в морской тематике: с ракушками, якорем, в виде волны или морской звезды. Любите изделия с натуральными камнями? Самым выигрышным решением для привлечения удачи станут сине-зеленые оттенки.
Напоминаем: правильно подобранные украшения сонастраиваются с человеком, напитывают его энергией и усиливают качества вашего знака Зодиака. Таким образом, аксессуары могут выполнять сразу две функции: непосредственно украшать вас, завершать стилистический образ, но также придавать силу владельцу и способствовать благоприятному стечению обстоятельств в вашей жизни.