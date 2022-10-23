Львам – золото, Ракам – жемчуг: какие украшения приносят удачу разным знакам Зодиака

Овен

Чтобы удача пришла в жизнь Овнов, им необходимо отдавать предпочтение украшениям из стали или нержавеющих металлов. Отлично подойдут широкие браслеты и актуальные сегодня массивные цепи на шею, в особенности с шипами. А мужчинам сконцентрировать на себе благоприятную энергию поможет волчий клык — ориентируйтесь на аксессуары в стиле Дмитрия Нагиева.

Телец и Весы

Тельцам и Весам просто необходимо сделать украшения ДНК своего стиля. Зачастую представители этих знаков Зодиака обладают эстетическими и дизайнерскими талантами, а грамотно подобранные аксессуары подчеркнут их выдающиеся способности. Выбирайте ювелирные изделия из розового золота или со вставками эмали, цветочным принтом или в форме цветов.

Близнецы

Для Близнецов большую важность имеет не то, какие украшения вы носите, а сколько их. При подборе аксессуаров используйте многослойность: цепочки в несколько уровней, обилие колец на разных фалангах. Также важно надевать украшения с надписями или с буквами, например, со своими инициалами.

Рак

Рак – эмоциональный, рефлектирующий и заботливый знак Зодиака, потому вам обязательно нужно обзавестись помощниками для поддержки внутренних сил и баланса. С задачей отлично справятся украшения из серебра с перламутром и жемчугом. Самая выигрышная форма вашего талисмана – полумесяц. Можно найти кольцо, чокер или серьги с этой фигурой.

Лев