БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ Проклятые подарки: десять вещей, которые никогда нельзя дарить на день рождения

Зеркало

Первое правило — не покупать зеркала в антикварных или винтажных магазинах. Это магические предметы с сильной энергетикой: через них наводят порчи и болезни, используют в качестве проводников для иных существ.

Второе правило – никогда не смотреться в разбитое зеркало, так можно не только потерять красоту и молодость, но и навлечь на себя неудачи.

Третье правило и основное – не дарить зеркало, особенно девушкам. Это личный предмет, который нужно приобретать самостоятельно. Оно скапливает в себе негативную энергию, которую вы можете передать имениннику.

Парные элементы одежды

Считается, что в подаренных носках мужчина уйдет из семьи. Эту примету можно использовать и в свою пользу: посоветовать надоедливой свекрови купить своему сыну носки, так привязанность матери и ребенка ослабнет или вовсе исчезнет (но мы вам не говорили).

Подаренное нижнее белье может подтолкнуть мужчину к измене, а шарфы, перчатки и варежки – к ссорам и разладу между именинником и дарителем. И вообще лучше не дарить любые вещи в желтом цвете, все же он к разлуке.

Жемчуг

Украшения из жемчуга элегантны и изысканны, но дарить своей женщине этот камень не советуем. Он издревле окутан мифами и загадками. Считается, что это слезы морских нимф, которые обречены на одиночество.