Подарки всегда радуют и поднимают настроение, особенно от близких людей. Хотя есть такие вещи, которые ни в коем случае нельзя дарить: они могут привести к неприятностям, бедам и разлуке, уверяет wday.ru.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ Проклятые подарки: десять вещей, которые никогда нельзя дарить на день рождения
Зеркало
Первое правило — не покупать зеркала в антикварных или винтажных магазинах. Это магические предметы с сильной энергетикой: через них наводят порчи и болезни, используют в качестве проводников для иных существ.
Второе правило – никогда не смотреться в разбитое зеркало, так можно не только потерять красоту и молодость, но и навлечь на себя неудачи.
Третье правило и основное – не дарить зеркало, особенно девушкам. Это личный предмет, который нужно приобретать самостоятельно. Оно скапливает в себе негативную энергию, которую вы можете передать имениннику.
Парные элементы одежды
Считается, что в подаренных носках мужчина уйдет из семьи. Эту примету можно использовать и в свою пользу: посоветовать надоедливой свекрови купить своему сыну носки, так привязанность матери и ребенка ослабнет или вовсе исчезнет (но мы вам не говорили).
Подаренное нижнее белье может подтолкнуть мужчину к измене, а шарфы, перчатки и варежки – к ссорам и разладу между именинником и дарителем. И вообще лучше не дарить любые вещи в желтом цвете, все же он к разлуке.
Жемчуг
Украшения из жемчуга элегантны и изысканны, но дарить своей женщине этот камень не советуем. Он издревле окутан мифами и загадками. Считается, что это слезы морских нимф, которые обречены на одиночество.
Дарить жемчуг – к несчастьям и бедам, но купить себе в подарок можно и даже нужно. Камень укрепит вашу женственность и сексуальность, поможет найти мужчину мечты.
Колюще-режущие предметы
Ножи, катаны, ножницы, вилки, секаторы на дачу – нет. Даже если ваш мужчина коллекционирует кинжалы времен Османской империи. Все эти острые предметы привнесут в ваш дом ссоры, недопонимания и вечные конфликты. По народным поверьям, острие привлекает нечистую силу, и злой дух в качестве подарка зайдет в дом именинника.
Часы
Не дарите часы. По одним приметам, они сулят разлад после того, как стрелки остановятся. Другая интерпретация – полученный аксессуар даром будет отбирать годы жизни у человека.
Если все же вы их подарили, попросите именинника заплатить вам символическую сумму: рубль, два или три. Так можно переиграть ситуацию и будто приобрести часы самостоятельно.
Подарки на религиозную тематику
Нательные крестики, цепочки, иконы – очень личные предметы, люди вкладывают в них определенные значения и энергетику. Народные приметы гласят, что через такие вещи проще всего навести порчу или сглаз.
Носовые платки
Считается, что это атрибут прощания и печали, а подарить его на день рождения – к горю и слезам, вероятно от прямого предназначения аксессуара. Предлагаем не рисковать и лучше подарить скатерть, это отличный подарок, если хотите стать желанным гостем в доме.
Свечи
Мы только за, если вы купите себе ароматизированные свечи для создания домашнего уюта. Они расслабляют и вкусно пахнут, но категорически нельзя дарить их имениннику или принимать в дар. Свечи дарить к похоронам и неминуемой смерти.
Посуда
Сервизы всегда хороший и полезный подарок: и красивая посуда, и элемент декора. Главное, чтобы не было мелких сколов и трещин, иначе это может «разбить» жизнь именинника.
Кошелек
Не советуем дарить бумажник на день рождения, особенно пустой. Он способствует потерям, предвещает беду и финансовые проблемы. Положите в него деньги или монету, чтобы не дарить подарок с неприятностями.