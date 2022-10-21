КРАСИВАЯ ПАРА ⟩ Певец Стефан поделился в Instagram очень личным видео

Стефан, представлявший Эстонию на «Евровидении», и его жена Виктория скоро станут родителями. Уже на «Евровидении» они знали, что скоро станут родителями, однако никому не рассказали, ведь в то время у девушки еще не было видно животика.

Виктория Койтсаар рассказала, как она объявила Стефану о беременности: «Я положила в коробку маленькие носки и тест на беременность. Я была так счастлив!»

Теперь Стефан поделился прекрасным видео с фотосессии в своем Instagram. «Первая фотосессия малыша», – говорит Стефан в видео, которым он поделился. На видео счастливая пара позирует фотографу в разных нарядах.

Кети Уйбомяги, которая прокомментировала видео, написала Стефану: «твоя Виктория – настоящий ангел. Совершенно фантастический дуэт». Юлия, оставившая комментарий, говорит: «Беременность делает женщин еще красивее». Виктория действительно выглядит удивительно красивой и сияющей.