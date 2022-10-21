Что съесть, чтобы похудеть: лайфхаки для стройности без диет

Формула успешного похудения, на которую ссылаются специалисты, давно всем известна: 80 процентов – питание, на 20 процентов – физическая нагрузка. Сделав выводы о том, что наш рацион в большей степени отвечает за стройность фигуры, многие пускаются в крайности: садятся на жесткие диеты, а то и вовсе начинают голодать. Эксперты предупреждают: это заведомо ложный путь.

«Отказ от еды любому организму дается с трудом – и не зря. Стоит четко разделять похудение и истощение. Здоровое похудение, конечно, тоже связано с ограничениям в рационе, но никогда – с полным отказом от нее. Жесткие диеты и голодание, конечно, могут дать кратковременный эффект, однако будьте уверены: в перспективе истощенный организм всегда «возьмет все» и вернет потерянные килограммы с запасом – они станут `подушкой безопасности` на тот случай, если его снова лишат еды», – рассказывает Егор Халявин, специалист по правильному питанию, который сам смог избавиться от 85 кг лишнего веса.

Поэтому шутка про «что бы такого съесть, чтобы похудеть» имеет под собой все основания. Впрочем, мы не будем в очередной раз говорить о сбалансированном рационе — это и так все знают. Лучше поделимся хитростями, которые помогут ускорить процесс похудения без жестких диет.

Занимательная математика

Нельзя не упомянуть тут и о продуктах с так называемой отрицательной калорийностью. Что это такое? Это еда, на переваривание которой организм тратит столько же – или больше – калорий, сколько содержится в ней самой. Обычно речь тут идет о продуктах, изобилующих клетчаткой и водой. Самые известные их них – сельдерей и арбуз, однако список продуктов с аналогичными свойствами намного больше: морковь, спаржа, кабачок, огурцы, помидоры, брокколи, капуста, капуста цветная, чеснок, зеленая фасоль, редис, шпинат, щавель, баклажан, болгарский перец, цукини, а еще клубника, цитрусовые, крыжовник, яблоки, гранат. К продуктам с отрицательной калорийностью относят и грибы, водоросли, морскую капусту, горький шоколад и множество специй: имбирь, корица, тмин, кориандр.