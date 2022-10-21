Двадцатилетняя Эста, живущая в Вильяндимаа, всю жизнь страдает ихтиозом. Редкое и неизлечимое заболевание кожи требует постоянного ухода. Только так человек может вести удовлетворительный образ жизни.
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КАК РЫБЬЯ ЧЕШУЯ ⟩ Девушка из Вильяндимаа страдает редким заболеванием
Девушка из Вильяндимаа страдает редким заболеванием
«Пока другие дети по утрам играли в песочнице и лепили куличики, мы убирали комнату, потому что на полу всегда было полно чешуек кожи», – говорит Эда, мать Эсты. Она также всю жизнь страдает ихтиозом и из-за этого даже потеряла своего первенца.
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