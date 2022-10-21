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КАК РЫБЬЯ ЧЕШУЯ ⟩ Девушка из Вильяндимаа страдает редким заболеванием

Крислин Метсанурм
, Репортер Elu24
Девушка из Вильяндимаа страдает редким заболеванием
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Фото: Kanal 2

Двадцатилетняя Эста, живущая в Вильяндимаа, всю жизнь страдает ихтиозом. Редкое и неизлечимое заболевание кожи требует постоянного ухода. Только так человек может вести удовлетворительный образ жизни.

«Пока другие дети по утрам играли в песочнице и лепили куличики, мы убирали комнату, потому что на полу всегда было полно чешуек кожи», – говорит Эда, мать Эсты. Она также всю жизнь страдает ихтиозом и из-за этого даже потеряла своего первенца.

Есть заболевания, которые невозможно скрыть. Редкая, но заметная болезнь ихтиоз, когда кожа человека становится похожей на рыбью чешую, неизлечима и требует постоянного ухода. Телепередача Канала 2 Südamesoov побывала в гостях у этой семьи. Журналисты рассказали о мужестве 20-летней девушки, которая вопреки всему решила поделиться историей своей болезни, и о ее матери Эде, которая, несмотря ни на что, с улыбкой преодолевает все жизненные сложности.

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